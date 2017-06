Roztržka Kataru se sousedy může stát miliardy dolarů. Problémy hrozí Qatar Airways i dalším firmám

před 15 minutami

Až o miliardy dolarů by mohl přijít Katar a jeho sousedi kvůli diplomatické roztržce. Saúdská Arábie, Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a poté také Jemen a Maledivy oznámily přerušení diplomatických vztahů a dopravního spojení s Katarem. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a destabilizuje bezpečnost v regionu.

Dubaj - Diplomatická roztržka může Katar a jeho sousedy stát miliardy dolarů jako důsledek oslabení vzájemného obchodu a investic a také kvůli možnému zvýšení úvěrových nákladů. Katar má ale díky aktivům nahromaděným ve státním fondu vysoké finanční rezervy a největší světový vývozce zkapalněného zemního plynu (LNG) může dál tuto surovinu exportovat do celého světa. Díky tomu by se měla tato země vyhnout ekonomické krizi, kterou by jí mohl způsobit dnešní krok několika předních arabských zemí, uvedla agentura Reuters.

Saúdská Arábie, Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a poté také Jemen a Maledivy oznámily přerušení diplomatických vztahů a dopravního spojení s Katarem. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a destabilizuje bezpečnost v regionu. Je to jedna z největších roztržek mezi arabskými ropnými státy.

Katar má ve státním fondu, tvořeném příjmy z exportu energetických surovin, asi 335 miliard dolarů (7,8 bilionu Kč). Díky nedávno rozšířeným přístavním zařízením může také bez problémů pokračovat ve vývozu LNG, který zajistil v dubnu této zemi obchodní přebytek 1,7 miliardy dolarů, a dovážet po moři zboží jako dosud.

Některé sektory katarské ekonomiky však mohou kvůli roztržce velmi utrpět, zejména letecká přeprava v čele s vlajkovou společností Qatar Airways. Tyto vyhlídky se odrazily v pondělním propadu indexu katarského akciového trhu o více než sedm procent. Katar se chce stát v regionu jednou z předních turistických destinací a klíčovou roli v tom má sehrát právě Qatar Airways.

Finanční problémy může mít i katarská vláda v souvislosti s nutností rozsáhle si půjčovat k financování výstavby infrastruktury pro fotbalové mistrovství světa v roce 2022. Pondělní pokles cen katarských dluhopisů a růst jejich výnosů naznačil, že financování takových projektů bude nyní dražší.

Ratingová agentura Moody's vyjádřila obavu, že přerušení diplomatických vztahů by mohlo ovlivnit hodnocení úvěrové spolehlivosti Kataru. Podle některých zahraničních bankéřů by kvůli tomuto napětí mohly zdražit půjčky nakonec pro celý region a celá oblast bude méně atraktivní i pro kapitálové investory.

Arabské státy Perského zálivu závisejí do značné míry na exportu ropy a plynu a jejich vzájemné obchodní a investiční svazky jsou vesměs slabé. Největším obchodním partnerem Kataru v regionu jsou Spojené arabské emiráty, které jsou však celkově pro něj až na pátém místě. Investoři ze Saúdské Arábie ani z dalších států regionu se příliš nepodílejí ani na obchodování na katarském akciovém trhu.

Malému poloostrovu v Perském zálivu, který má pozemní hranici jen se Saúdskou Arábií, však hrozí z této strany jiná rizika. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se podílejí na katarském dovozu potravin zhruba třetinou a většina z něj přichází kamiony přes pozemní hranici, kterou nyní Rijád uzavřel. Kvůli nemožnosti pozemního dovozu stavebních materiálů se může Kataru rovněž prodražit výstavba.