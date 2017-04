Qatar Airways chystá přímou linku z Prahy do katarského Dauhá

před 13 minutami

Praha bude mít od léta příštího roku přímé letecké spojení do katarského Dauhá. Záměr oznámily aerolinky Qatar Airways. Spojení budou zajišťovat letounem Airbus A 330. Bližší podrobnosti zatím nejsou známy. Není tak jasný letový řád ani datum, odkdy dopravce plánuje v příštím letním letovém řádu spojení zahájit. V tiskové zprávě to oznámilo pražské letiště. "Letecká společnost Qatar Airways dnes po dlouhých jednáních oznámila, že v rámci své expanze zahájí v průběhu letního letového řádu 2018 přímé pravidelné spojení Dauhá-Praha," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Praha se stane jednou z 12 nových destinací, do kterých Qatar Airways začne v příštím roce létat.