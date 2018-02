Průvodce Michelin poprvé vyškrtl restauraci na žádost šéfkuchaře

před 3 hodinami

Brasova rodinná restaurace Le Suquet byla dosud jednou z 27 podobných zařízení ve Francii oceněných třemi michelinskými hvězdičkami.

Paříž - Mít alespoň jednu michelinskou hvězdičku je snem snad každé luxusní restaurace. Francouzský šéfkuchař Sébastien Bras má rovnou tři taková hvězdičková ocenění, ale v příštím vydání průvodce restaurací Michelin už je mít nebude.

Ne proto, že by se jeho restaurace zhoršila, ale proto, že o to sám požádal. A vedení renomovaného průvodce, který pro Francii vyjde v pondělí, mu vyhovělo. Poprvé v historii tak byla vyškrtnuta restaurace na žádost šéfkuchaře.

"Otevřu novou kapitolu svého profesního života, bez hvězd v červeném průvodci, ale stále s velkou vášní pro vaření," napsal v děkovném prohlášení adresovaném tvůrcům michelinského průvodce Sébastien Bras, jehož restaurace dostala tři hvězdičky v roce 1999 za jeho otce šéfkuchaře Michela Brase. Sébastien převzal vedení restaurace v roce 2009.

Brasova rodinná restaurace Le Suquet nedaleko městečka Laguiole ve francouzském departementu Aveyron byla dosud jednou z 27 podobných zařízení ve Francii oceněných třemi michelinskými hvězdičkami.

"Bylo by pro nás těžké mít v průvodci restauraci, která tam nechce být," uvedla mluvčí michelinského průvodce Claire Dorlandová Clauzelová. Dodala, že je to poprvé, co někdo odchází na vlastní žádost. K vyškrtnutí z tohoto seznamu přistupují jeho tvůrci například tehdy, když šéfkuchař z restaurace odejde nebo restaurace změní koncept.

Šestačtyřicetiletý Bras oznámil své přání na vymazání ze seznamu už loni v září, tehdy ale nebylo jasné, zda mu tvůrci vyhoví. "Chodí k vám kontroly dvakrát či třikrát do roka a vy nikdy nevíte, kdy přijdou. Každé jídlo, které připravíte, tak může být teoreticky zkontrolováno. A podáváme tak 500 jídel denně," vysvětlit Bras. Dodal, že od nynějška chce vařit "s větší svobodou" a pod "menším tlakem".

Podle agentury AFP se v minulosti stalo několik podobných případů, kdy ale šéfkuchař restauraci raději zavřel nebo zcela předělal. Například loni zesnulý francouzský šéfkuchař Alain Senderens změnil a přejmenoval svou tříhvězdičkovou restauraci v Paříži v roce 2005. Zdůvodnil to mimo jiné únavou z přemíry luxusu a tím, že nechtěl, aby jídlo bylo pro zákazníky přemrštěně drahé.