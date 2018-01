Masa se loni v Česku vyrobilo méně. Ubývá hlavně vepřového a hovězího

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Statistici dnes zveřejnili údaje o produkci hlavních živočišných komodit za loňský rok. Výroba masa na jatkách klesla o 2,5 procenta. Naopak mlékárny nakoupily o 0,8 procenta meziročně více mléka.

Praha - Produkce masa na jatkách v Česku loni klesla o 2,5 procenta na 437 835 tun. Výroba klesla především u vepřového masa, které představuje téměř polovinu produkce. Stoupla naopak produkce drůbežího, ale také skopového a kozího masa. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu. Mlékárny loni nakoupily 2,478 miliardy litrů mléka, což je o 0,8 procenta meziročně víc. Růst ale znovu zpomalil. Pokles živočišné výroby a pouze mírný nárůst cen není pro producenty do budoucna motivační, uvedla Agrární komora ČR.

Produkce masa loni meziročně klesla ve všech čtvrtletích, nejvýrazněji hned v prvním o 3,5 procenta. Pak se pokles postupně zmírňoval až na 0,2 procenta v posledním čtvrtletí, kdy produkce činila 114 124 tun.

Loňská produkce vepřového masa klesla o 4,2 procenta na 211 001 tun. Na jatkách bylo poraženo 2,338 milionu prasat, tedy o 3,7 procenta méně než v roce 2016. Snížená výroba vepřového podle statistiků navazovala na nižší stavy prasat ve výkrmu během roku.

Vzhledem k nižšímu obratu zahraničního obchodu s jatečnými prasaty se dovoz vepřového opět nepatrně zvýšil. Dovoz vepřového se zvýšil o 1,5 procenta na 263.787 tun a vývoz klesl o 3,1 procenta na 35.598 tun. Vepřové se dováželo z Německa, Španělska, Polska a Belgie, největším odběratelem bylo Slovensko.

Ceny výrobců jatečných prasat loni stouply o 11,1 procenta. Chovatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 32,52 Kč/kg živé hmotnosti nebo za 42,27 Kč/kg v mase. Nejvyšší cena byla v červenci (45,34 Kč/kg), poté až do prosince klesala na roční minimum (38,86 Kč/kg).

Hovězího a telecího masa se loni v Česku vyrobilo 67 714 tun, tedy meziročně o 5,9 procenta méně. V předchozích třech letech přitom produkce rostla. Jatka porazila 227 400 kusů skotu, což představovalo 5,9procentní meziroční pokles. Na poklesu porážek se projevily snížené stavy býků ve výkrmu během roku. "Přestože se zvýšil dovoz zvířat k porážce, domácí produkce hovězího masa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze zahraničí," uvedl ČSÚ.

Ceny výrobců jatečného skotu byly loni o 2,3 procenta vyšší, průměrná cena býků byla 47,48 koruny za kilogram v živém, 86,40 koruny za kilogram v jatečné hmotnosti.

Zahraniční obchod s hovězím masem vykázal schodek. Dovoz se zvýšil o pětinu na 37 283 tun a vývoz zůstal na 10 322 tunách. Hovězí se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Německa. Vyváželo se nejvíc na Slovensko.

Drůbežího se loni vyrobilo 158 906 tun, tedy o 1,5 procenta meziročně více. Průměrná cena výrobců jatečných kuřat loni klesla o procento a u kuřat první jakosti dosáhla 23,23 Kč/kg živé hmotnosti. V lednu přitom cena začínala na ročním maximu 24,27 Kč/kg, na minimální hodnotu se dostala v červnu (22,17 Kč/kg).

Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně klesly. Dovoz se snížil o 2,3 procenta na 116 785 tun a vývoz o 7,2 procenta na 34.372 tun. Drůbeží maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se dovoz z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko.

Mlékárny loni nakoupily od producentů a odbytových organizací 2,478 miliardy litrů mléka, což bylo o 0,8 procenta meziročně víc. Celkový přímý nákup mléka od tuzemských producentů činil 2,9 miliardy litrů, což bylo o 6,7 procenta meziročně víc. Tento celkový údaj ČSÚ sleduje od roku 2016.

Průměrná cena zemědělských výrobců mléka loni stoupla o čtvrtinu na 8,44 Kč za litr a rostla po celé období roku. Dovoz mléka a smetany z ciziny se loni snížil o 42,3 procenta. Vývoz mléka stoupl o 1,6 procenta, největší nárůst byl zaznamenán do Německa, největší pokles do Polska a Itálie.

Trh není stabilní, tvrdní komora

"Obecný pokles produkce a jen mírný růst cen zároveň není pro živočišná odvětví do dalších období příliš motivační a nutno dodat, že nebýt v této situaci národních podpor do sektorů skotu, prasat a drůbeže, byl by propad výroby zřejmě ještě hlubší," sdělil dnes mluvčí komory Jiří Felčárek. Podle něj by tak měla být úroveň dotací udržena, navíc by se měla sjednotit v rámci států Evropské unie.

Podle Havla by se naopak stávající podpory měly přezkoumat. I přestože je zemědělci čerpají, výroba klesá. Podle Havla by měl být stát opatrný, aby to "s hovězím dobytkem v ČR nedopadlo jako s chovem prasat."



Stát navíc podle něj nedostatečně podporuje ty producenty, kteří zvyšují celkovou přidanou hodnotu tím, že přímo vyrábí potraviny. Podle něho také dochází ke snižování podpory pro vědu a výzkum a na českém trhu schází i větší podpora inovací. Stávající finanční podpory, které se v posledních letech pro české producenty zvyšují, podle Havla nevedou ke kýženému cíli.



Podle Agrární komory není trh stabilní. "Komora bude jednat o větším směrování podpor do dlouhodobé stabilizace živočišných odvětví tak, aby trh, výroba a její odbyt procházel nižšími turbulencemi a dokázal tak absorbovat případné ataky na hranici pod výrobní náklady," dodal mluvčí.