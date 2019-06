USA a Čína obnoví obchodní jednání, Huawei bude moci nakupovat americké součástky

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se dnes domluvili, že obnoví jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku. Šéf Bílého domu označil pozorně sledovanou schůzku za excelentní, obě země jsou podle něj teď opět "na správné cestě".

Trump také uvedl také, že prozatím nehodlá zavádět další cla na dovoz čínského zboží. Dodal, že Čína začne kupovat více amerických zemědělských produktů.

Tramp také po schůzce oznámil, že čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei bude moci nakupovat produkty od amerických dodavatelů. "Americké podniky mohou prodávat svá zařízení firmě Huawei," řekl Trump na tiskové konferenci. "Mluvíme o zařízeních, se kterými není spojen žádný větší problém týkající se národní bezpečnosti," dodal šéf Bílého domu podle agentury Bloomberg.

Spojené státy v polovině května zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale Huawei dlouhodobě popírá.

Jednání, které by vedlo k ukončení obchodní války, by uklidnilo napjaté finanční trhy a pomohla i české ekonomice.

"Za 'excelentní' budou mít výsledek dnešního setkání také burzy, až se při pondělku otevřou. Lze očekávat, že její výsledek dodá vzpruhu akciovým trhům a obecněji rizikovějším aktivům. Naopak dluhopisy a obecněji bezpečná aktiva, dost možná včetně zlata, zaznamenají cenový pokles. Což v případě dluhopisů znamená růst výnosů," komentoval čerstvou událost hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Návrat obou mocností k vyjednávacímu stolu je dobrou zprávou i pro českou ekonomiku, která je na hladkém chodu mezinárodního obchodu závislá.

Trhy teď mají podle Kovandy víkend na to, aby příznivou zprávu "zpracovaly". "Riziko toho, že by v pondělí 'přestřelily' a reagovaly až přehnaně pozitivně, je omezené. I tak však je třeba si uvědomit, že výsledek ósackého jednání znamená přinejlepším jen návrat do situace platné počátkem května. Riziko vyostření (nejen) obchodního napětí mezi oběma zeměmi je stále značné," upozorňuje však hlavní ekonom Czech Fund.

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu, kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

Trump po setkání konaném na okraj summitu největších ekonomik G20 v Ósace uvedl, že zatím nehodlá zavádět další cla na čínské zboží, jak dosud plánoval. Šlo by o zboží, jehož roční dovoz do USA přesahuje 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). Podle čínské státní agentury Nová Čína se prezidenti dohodli na "obnovení obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného respektu".

Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky. V rámci obchodní války už Washington zavedl cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 250 miliard dolarů. Čína odpověděla odvetnými cly na dovoz z USA v roční hodnotě 110 miliard dolarů. Pokud by Spojené státy zavedly i další cla, jak Trump zvažoval, byl by clem zatížen prakticky celý dovoz z Číny do USA.

"Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty," uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová po skončení summitu G20.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání už při příchodu na dnešní jednání. Před jeho začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump dal pak najevo, že pokud uzavře s Pekingem "spravedlivou" dohodu, půjde o historický úspěch.

"Diskutovali jsme o řadě věcí, jsme zpátky na správné cestě a uvidíme, co se stane dál," řekl Trump po setkání, které trvalo zhruba 80 minut.