Svaz obchodu: Mluvit do médií o uvolnění, než je jisté, není fér

Vláda by se příště na změně opatření měla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) nejdříve dohodnout a teprve poté o ní mluvit do médií. Svým postupem podle svazu opět v mnoha lidech vzbudila naděje, když o otevření prodejen mluvila jako o hotové věci. Obchodníci znovu zbytečně investovali desítky milionů korun do přípravy na obnovení provozu.

Prezident SOCR Tomáš Prouza uvedl, že tento způsob jednání je nefér a vytváří další nedůvěru vůči vládě a jejím opatřením. Související Úřady otevřou bez omezení, školy nejdříve v březnu. Další covidové zákazy se nemění Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí řekl, že chce prosadit otevření všech obchodů od 22. února. V prodejnách měla platit přísnější opatření jako povinné respirátory pro personál. Vzhledem k pandemické situaci a šíření tzv. britské mutace koronaviru se kabinet podle něj dnes na mimořádném jednání domluvil, že obnovení provozu maloobchodu zatím odloží. Havlíček se k tématu ale chce vrátit příští týden a podle stavu šíření nákazy navrhne další kroky, uvedl v pátek. O tom, kdy bude zrušeno jaké opatření, rozhoduje podle Prouzy výhradně vláda na základě doporučení epidemiologů. "Otevření dalších obchodů od pondělí navrhoval ministr Havlíček, nikoliv obchodníci. My jsme připraveni tak jako už celý rok zajistit bezpečnost našich zákazníků i zaměstnanců," řekl Prouza. Svaz obchodu podle Prouzy navrhoval například povinné nošení respirátorů na veřejnosti, jako to zavedlo Rakousko. V některých obchodních centrech vznikají zázemí pro antigenní testování, aby jejich návštěvu lidé mohli spojit právě s testem a zvýšilo se tak stále nedostatečné testování v ČR, uvedl dále Prouza. Související Většina návrhů se Babišovi zdála dobrá, říká Jurečka. Jednání zřejmě směřují k dohodě Asociace nákupních centrech se s ministrem Havlíčkem dohodla, že respirátory FFP2 budou povinné pro všechny zaměstnance center, včetně pracovníků ochranky či úklidu. Plánovala také osvětu mezi zákazníky, některá centra podle předsedy výkonného výboru asociace Jana Kubíčka plánovala rozdávat respirátory návštěvníkům zdarma. Otevření obchodů nepodporoval vzhledem k růstu počtu potvrzených případů koronaviru například ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Proti byl i ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pokud má být podle něj prioritou otevírání škol, dříve by vláda neměla povolit uvolnění maloobchodu, uvedl ve čtvrtek. Video: Otevření obchodů? Absurdní, rozvolnění je nesmysl, proti Sputniku nic nemám, říká imunolog Hořejší 23:08 Vláda tvrdý lockdown neudělá, protože se bojí a je populistická. Je to účinné opatření a 14 dní bychom to vydrželi, tvrdí imunolog. | Video: DVTV, Daniela Drtinová