Většina návrhů se Babišovi zdála dobrá, říká Jurečka. Jednání zřejmě směřují k dohodě

Po úterním jednání předsedů vládních a opozičních stran je zřejmé, že dohoda je blíže než při minulém jednání ve čtvrtek. Tehdy se předsedové zvedli od stolu, aniž by se na čemkoliv dohodli. Následně sněmovna neodhlasovala vládní návrh na další prodloužení nouzového stavu, který ale vláda v neděli stejně vyhlásila. Tentokrát se účastníci domluvili, že budou jednat dál.

Z několika variant dalšího vývoje na politické scéně je po úterním jednání nejpravděpodobnější dohoda o tom, jak by mělo vypadat rozvolňování, pandemický zákon a například testování žáků, pedagogů nebo pracovníků ve firmách. Zatím je ale příliš brzy odhadovat, zda k dohodě skutečně dojde. Jasněji bude po středě, kdy se všichni účastníci opět sejdou.

Pokud jde o rozvolňování, tedy například otevírání obchodů nebo návratu dalších dětí do škol, tak v těchto věcech si jsou vláda a opozice nejblíž.

"Před 14 dny od vlády zaznělo, že je vyloučeno testovat na školách a pracovištích bez toho, aniž by se potom výkon vykazoval pojišťovně. A teď jasně zaznělo po našem dlouhodobém tlaku, že samo testování možné je a vláda udělá všechno pro to, aby začalo fungovat. Považuji to za neskutečný posun a úspěch nás opozice," potvrzuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek, který zastupoval ze zdravotních důvodů nepřítomnou předsedkyni strany Markétu Pekarovou Adamovou.

Aktuální informace @Aktualnecz z jednání vláda - opozice - kraje: Byť dohoda zatím není, teď bylo na místě jednání zřejmé, že všichni se snaží mluvit i chovat vstřícně a optimisticky. Tady první slova Martina Kuby a Petra Fialy... Další jednání bude už zítra... pic.twitter.com/rj53pYqQGx — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 16, 2021

Podobně popisoval schůzku také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Hodnotím kladně to, že když si pan premiér naše návrhy prošel, tak řekl, že se mu zdá většina návrhů dobrých a akceptovatelných. Že to ještě projdou a dají nám vědět do zítřejšího večera. A že zítra večer budou jednání pokračovat," řekl Jurečka.

Nelze pořád pokračovat v uzavírání, říká Kuba

V Česku by se tak mohly otevřít obchody od pondělí 22. února, jak o tom v pondělí večer mluvil místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO). Ten získal opatrný souhlas ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i dalšího místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) - byť Blatný i Hamáček zároveň dávají najevo, že z otvírání nejsou nadšeni.

Pokud se ale premiér Babiš bude chtít domluvit s opozicí, bude muset na tento návrh přistoupit, s čím už počítají také hejtmani. Po schůzce to potvrdil například předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

"Za nás je toto dobrá zpráva. Přes složitou epidemiologickou situaci si myslíme, že nelze pořád pokračovat v uzavírání, podporujeme snahu vlády rozvolňovat maloobchod," uvedl Kuba. Zároveň ale ubezpečuje, že v žádném případě podle něj nepůjde o rozvolňování, které by mělo vést k dalšímu nárůstu nakažených.

"Musí to být za jasně definovaných opatření, personál musí nosit respirátory, musí být jasně definované rozestupy," říká hejtman. Lidé podle něj budou nařízení více dodržovat, když bude něco otevřeno za jasných podmínek, než když je téměř vše zavřeno. "Je třeba dát lidem nějaké světlo na konci tunelu. Vláda nemůže jenom přikazovat a rozkazovat," prohlašuje.

Babiš sněmovní pojistku nechce, opozice na ní trvá

Složitější dohoda bude ohledně pandemického zákona, který má nahradit nouzový stav, končící s posledním únorovým dnem. Tento zákon by měl přesně upravit, kdy a za jakých okolností bude možné například omezit pohyb lidí ve venkovních či vnitřních prostorech. Největší polemiky nadále trvají kolem toho, zda k těmto omezením bude vláda potřebovat souhlas Poslanecké sněmovny.

Premiér Babiš je zatím spíše proti, zvláště když v posledních dnech nemá jistotu většiny ve sněmovně, jak ukázalo několik hlasování minulý týden včetně hlasování o prodloužení nouzového stavu. Opoziční lídři ale trvají na tom, že v zákoně souhlas sněmovny být musí. Až v úterý odpoledne odevzdají své návrhy ministerstvu zdravotnictví, "pojistka" v podobě souhlasu sněmovny tam bude.

Čas přitom velmi utíká, vládní i opoziční politici avizují, že by bylo nejlepší schválit pandemický zákon do konce února. Jak se k aktuální situaci staví premiér Babiš není známo, protože po schůzce s opozicí a hejtmany mezi novináře nepřišel. Před schůzkou se zmiňoval nejvíce o prodloužení nouzového stavu. "Očekávám další vládní žádost o jeho prodloužení. Pokud se situace nezmění, a asi se nezmění, protože situace je skutečně vážná," vysvětloval Babiš.

Opozice je ale proti dalšímu prodlužování. Jak vyplývá z výroků jejích zástupců, pokud by případně vůbec na něco takového kývla, tak jen na velmi krátkou dobu a s podmínkou, že se vláda zaváže splnit řadu opozičních návrhů. Opozice se ale bude snažit, aby její verze pandemického zákona byla schválena v řádu dní.

"Pokud se domluvíme na připomínkách a pozměňovacích návrzích, tak je možné tento zákon schválit velmi rychle. Pokud platí vstřícnost vlády, která zazněla na schůzce, myslím si, že je dohoda možná," věří předseda Pirátů Ivan Bartoš.