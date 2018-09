Stavebnictví zrychlilo na 16 procent. Rozhýbat bytovou stavbu se ale stále nedaří

Stavební výroba zrychlila, dobře se dařilo i průmyslu. Počet zahájených bytů je v Praze ale stále nízký. Firmy zase naráží na nedostatek zaměstnanců.

Praha - Stavební výroba v červenci zrychlila meziroční růst na 15,8 procenta z červnového revidovaného růstu o 5,5 procenta. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 14,5 procenta, v inženýrském se zvýšila o 19,4 procenta. Dnes o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

"Pozemnímu stavitelství svědčí to, že firmy narážejí na své kapacitní limity a musí investovat do nových výrobních prostor. Na poli rezidenčního bydlení pak přetrvává (obzvláště ve velkých městech) převis poptávky nad nabídkou, a tak i zde mají stavaři žně. Výrazně zřejmě rostly kapitálové výdaje veřejného sektoru, svou roli mohly sehrát i blížící se komunální volby," říká ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Letošní červenec měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více, po očištění o tento vliv vzrostlo stavebnictví o 14,2 procenta. Meziměsíčně po vyloučení sezonních vlivů včetně vlivu počtu pracovních dnů byla stavební produkce reálně vyšší o 2,7 procenta.

"České stavebnictví sice i v červenci pokračovalo v růstu, když se opět dařilo zejména pozemnímu stavitelství. Avšak rozhýbání bytové výstavby se stále nekoná, což dokládají velmi nízké počty zahájených bytů v Praze. Za poslední měsíc se v Praze povolilo jen 20 bytů v bytových domech. Od začátku roku je to 1161 bytů, celkově i včetně rodinných domů a nástaveb pak 1574 povolených nových bytů v celé Praze. A to je stále zoufale málo. Na tisíc Pražanů tak za celý letošní rok podle odhadů Central Group připadne 2,5 bytu. Před deseti lety to přitom bylo jednou tolik," vysvětluje mluvčí Central Group Marcela Fialková.

Dobře se dařilo i českému průmyslu. Ten v červenci zrychlil meziroční růst na 10,3 procenta z červnových revidovaných 3,1 procenta. Po očištění o sezonní vlivy byla výroba vyšší o 6,7 procenta. K růstu přispěla všechna odvětví, nejvíce výroba a rozvod energií.

"Vysoký růst byl zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou. Vloni v červenci byla omezena výroba elektřiny z důvodů odstávek ve významných výrobních závodech," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Meziměsíčně byla průmyslová produkce v červenci po očištění o sezonní vlivy nižší o 1,8 procenta.

"Průmysl vstoupil do nového čtvrtletí ve velmi dobré kondici a nové objednávky naznačují, že příznivé výsledky můžeme od tohoto odvětví očekávat i nadále. O výrazný nárůst zakázek (+11,2 %) se tentokrát zasloužily především automobilky, výrobci elektroniky a kovových výrobků," tvrdí Petr Dufek, analytik ČSOB.

Podle něj růst zakázek pokračoval nejspíše i v srpnu, navzdory naplněným kapacitám a nedostatku zaměstnanců, který je v letošním roce největší překážkou pro ještě svižnější růst výroby. Zaměstnanost v průmyslu dále roste a napomáhá k tomu i rychlé navyšování mezd, které však firmy povětšinou nemohou plně kompenzovat v cenách své produkce.