Schillerová zvažuje neproplácet sociální dotace předem. Fatální, brání se sdružení

Ministerstvo financí zvažuje změnu ve vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu, po roce 2021 by podle ní žadatelé mohli čerpat na projekty peníze pouze zpětně. Nyní příjemce dotace nejdřív obdrží z národních peněz zálohu, kterou utratí a vyúčtuje. Až poté žádost o proplacení odesílá ministerstvo do Bruselu, evropské peníze pak putují do státního rozpočtu.

O záměru informuje server iRozhlas.cz. Kritizují ho podle něj neziskové organizace i resorty, které peníze rozdělují, tedy ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí.

Na stole je podle iRozhlasu také možnost, že by se příjemci evropských peněz ze sociálního fondu v nadcházejícím programovém období na financování projektů podíleli víc než dosud. I to je problém především pro neziskový sektor, u něhož jsou náklady hrazeny vesměs ze sta procent.

"Je to opatření, které fatálně postihne neziskové organizace. Ani my bychom to nebyli schopni utáhnout, natož většina dalších neziskovek," řekl serveru Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Změny by se podle něj týkaly služeb veřejného zájmu, které jsou principiálně nevýdělečné. "Doučujeme děti ze sociálně slabších rodin, poskytujeme poradenství lidem v dluhové pasti, sociální služby. Nemáme finanční zdroj, který by nám umožňoval podílet se na financování. A rozhodně by na to nemohli přispívat příjemci té naší pomoci, protože na to nemají," uvedl Hůle.

Ministerstvo financí argumentuje snahou o snížení tlaku na státní rozpočet. "Důvodem pro omezení tohoto typu poskytování finančních prostředků je nepoměrně velký převis výdajů státního rozpočtu, které se vynakládají na předfinancování evropských prostředků, nad souvisejícími příjmy," řekla serveru Anna Fuksová z tiskového odboru resortu. Pro zachování současného systému je ministerstvo školství, příjemci by si podle něj měli brát půjčky, což by mohlo záměry ohrozit. Podle průzkumu ministerstva práce a sociálních věcí mezi příjemci dotací by změna zásadně snížila jejich zájem o čerpání.

Nová pravidla mají platit pro programové období 2021 až 2027, aktuálně o nich diskutuje Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, uvádí server.