Babiš navrhne do Evropské komise Jourovou. S von der Leyenovou bude řešit i migraci

před 38 minutami

Jedinou kandidátkou, kterou bude Česko navrhovat do budoucí Evropské komise, je stávající eurokomisařka Věra Jourová. V pondělí to řekl premiér Andrej Babiš před odletem do Bruselu, kde bude s nastávající předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jednat mimo jiné o českém postu ve vrcholném orgánu unijní exekutivy. S budoucí šéfkou komise hodlá Babiš hovořit ale také o unijním rozpočtu, migraci či klimatické změně.

Věra Jourová, o níž Babiš hovořil s von der Leyenovou již telefonicky, v končícím pětiletém období měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. "Myslím si, že už tím, že je žena, ale i tím, že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio," řekl Babiš před odletem do Bruselu. Zmínil se například o digitalizaci, vnitřním trhu či mezinárodním obchodu. Podle Babiše jsou šance Jourové vysoké například i kvůli tomu, že v novém obsazení vrcholných postů v unijních institucích "není geografická, ani genderová rovnováha". Čtyři posty, o kterých se rozhodovalo na nedávném summitu EU v Bruselu (předsednická křesla Evropské komise, Evropské rady, unijní diplomacie a Evropské centrální banky), obsadili zástupci Německa, Belgie, Španělska a Francie. Dvě funkce získaly ženy a dvě pozice obsadí muži. Podle znalců bruselských poměrů však kvůli předběžným auditním zprávám hovořícím o Babišově střetu zájmů nepřipadá pro českého zástupce v Evropské komisi v úvahu citlivější ekonomický resort, který by jakkoli souvisel s rozpočtem či dotacemi. Babiš tyto informace v pondělí označil za nepodložené spekulace a nesmysly. "Já jsem takové hlasy nezaznamenal, jsou to drby," uvedl Babiš. Premiér dříve prohlásil, že je připraven von der Leyenové předložit na výběr dvě jména, neboť to byl požadavek nastávající předsedkyně komise. V pondělí však sdělil, že bude mluvit pouze o Jourové. Hovořit budou i o rozpočtu, klimatu či migraci Babiš bude s nastávající šéfkou komise jednat jako lídr teprve třetí členské země EU. Před ním se von der Leyenová oficiálně sešla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Před jednáním s von der Leyenovou zamíří premiér v Bruselu na stálé české zastoupení při EU, kde se bude na schůzku připravovat. Před odletem do Belgie zdůraznil, že neočekává, že se ještě v pondělí dozví, zda se Jourová členkou nové komise stane a s jakým portfoliem. Jasno podle něj bude "ne dřív než koncem září". Babiš hodlá s von der Leyenovou hovořit také o budoucím víceletém evropském rozpočtu, v němž se podle něj Česku nelíbí pokles částky určené na kohezní fondy. Tématy jednání budou podle premiéra i bezpečnost, migrace či emisní politika EU. V oblasti migrace hodlá Babiš s budoucí předsedkyní Evropské komise hovořit například o pohraniční stráži Frontex, která by se měla podle plánů Evropské komise rozrůst na 10 tisíc příslušníků. Podle českého premiéra to ale není potřeba. Vláda otálí s nominací eurokomisaře. Aby vyhověla zákonu, svolá poslance z dovolené číst článek Vyřešit problém migrace se podle Babiše podaří jen v případě, když se podaří vyřešit krize v Sýrii, Libyi či subsaharské Africe. Český premiér zároveň kritizoval praxi převážení migrantů zachráněných ve Středozemním moři do Evropy. Německou kapitánku lodi Sea-Watch 3 Carolu Racketeovou, která čelí v Itálii trestní stíhání kvůli tomu, že navzdory blokádě přistála na ostrově Lampedusa s lodí s africkými migranty na palubě, označil Babiš za "pirátku", která se vydává za hrdinku. Připomněl také, že ve Francii odsoudili dva české řidiče, kteří podle soudu převáželi ve svých kamionech migranty. Za velké téma, o kterém chce s von der Leyenovou hovořit, Babiš označil klimatickou změnu. Potřeba je podle něj diskutovat například o důsledcích snižování emisí skleníkových plynů pro automobilový průmysl. "My určitě bojujeme za naši krajinu, za naši přírodu," zdůraznil premiér. Video: Horší jídlo pro východní Evropu? Zlepšuje se to, i tak chci ale zavést sankce, říká eurokomisařka Jourová Byla by čest pokračovat jako eurokomisařka, na předsednictví bychom měli šetřit, věci se dají dělat levněji, ale na vysoké úrovni, říká Věra Jourová | Video: DVTV | 12:53