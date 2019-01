Soukupovy firmy tíží obří zadlužení. Je to normální, tvrdí moderátor a politik

Firmy mediálního podnikatele Jaromíra Soukupa TV Barrandov či Empresa Media tíží vysoké zadlužení, které dokonce přesahuje hodnotu majetku firem. Vyplývá to z analýzy děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Ladislava Mejzlíka, o které informoval pořad České televize 168 hodin. Podnikatel, moderátor a nyní i politik Soukup pro ČT v reakci uvedl, že mít úvěry je normální.

Od samého počátku existence se TV Barrandov potýká se ztrátou, za prvních pět let dosáhla její kumulovaná výše více než miliardy korun. Kvůli prodělkům a zápornému vlastnímu kapitálu museli akcionáři několikrát zvyšovat základní kapitál. Hospodaření zůstalo - s výjimkou roku 2016 - v červených číslech i poté, co televizi převzal Jaromír Soukup.

Podle České televize má společnost Barrandov Televizní Studio, která provozuje TV Barrandov, dluhy ve výši 1,1 miliardy korun. Ty už tak převýšily celkový majetek firmy o 114 milionů. Vyplývá to z poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2016.

Problémy má však podle ČT například i jedna z vlajkových lodí Soukupova impéria - vydavatelství Empresa Media, pod které spadá například časopis Týden. Ta je dlouhodobě ztrátová a v roce 2017 měla dluhy ve výši 887 milionů korun.

Kondici Soukupových firem pro pořad 168 hodin analyzoval děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Ladislav Mejzlík. Ten upozorňuje i na to, že tu zdaleka nejde jen o úvěry. Například firma Barrandov Televizní Studio dluží také na 600 milionů korun i obchodním partnerům. A nejvýznamnější společnost Jaromíra Soukupa, mediální agentura Médea, má po splatnosti stamilionové závazky.

"Mít úvěry na provoz a investice je úplně normální věc a mají je skoro úplně všechny firmy. Pokud tedy nemají takové zisky, aby jim stačily na investice a na celoroční provoz. Ostatně kdyby to tak nebylo, tak by se celý ten bankovní sektor mohl jít klouzat," reagoval Soukup v pořadu 168 hodin.

Podle Mejzlíka to však tak úplně není. "Platí to jen do té doby, dokud úvěry nepřesáhnou váš majetek. Pak se dostanete do úpadku, protože máte problémy se splácením úvěrů." Soukupovy firmy jsou podle něj zadlužené až příliš.

Rušení pořadů

Televize Barrandov v uplynulém týdnu oznámila zrušení diskusních pořadů Aréna Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa. Majitel televize Jaromír Soukup v současnosti moderuje 11 pořadů.

Podle serveru Lidovky.cz Soukup uvedl, že důvodem je bezobsažnost toho, co v nich politici říkají. Podle něj se do jeho televize vrátí, až se polepší. Vlajkovou lodí mezi pořady je čtvrteční Týden s prezidentem. Posledním pořadem, který Soukup začal uvádět, byly Moje zprávy plus.

Pořady Jaromíra Soukupa (stav ke konci roku 2018) Týden s prezidentem

Duel Jaromíra Soukupa

Aréna Jaromíra Soukupa

Kauzy Jaromíra Soukupa

Interview Jaromíra Soukupa (do konce října se pořad jmenoval Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa)

Instinkty Jaromíra Soukupa

Týden podle Jaromíra Soukupa

Jaromír Soukup live

Takhle tu žijeme! (moderace s Honzou Musilem)

Moje zprávy

Moje zprávy plus Zdroj: Médiář.cz

Za rozhodnutím zrušit diskusní pořady může stát i pokles sledovanosti televize, která se podle serveru meziročně snížila téměř o pětinu. Tento týden se na obrazovky TV Barrandov vrátila zpravodajská relace Naše zprávy, kterou Soukup zrušil loni v létě a později nahradil pořadem Moje zprávy. Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ale nový pořad není zpravodajský, a neplní tak podmínky licence.

Podle údajů Asociace televizních organizací skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Soukup televizi ovládl v roce 2013. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media tento měsíc také založil politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale, zda již v letošních květnových volbách do europarlamentu. Po tomto oznámení se například politici ODS nechali slyšet, že již nebudou chodit do Soukupových pořadů, protože se stal jejich soupeřem.