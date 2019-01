Politik Soukup může narazit u vysílací rady. Sebepropagace by ho mohla stát miliony

Pokud by Jaromír Soukup kandidoval za slibované hnutí List Jaromíra Soukupa a současně uváděl třeba Arénu Jaromíra Soukupa nebo další z jeho publicistických pořadů, hrozily by TV Barrandov milionové pokuty. Porušil by totiž zákon o televizním a rozhlasovém vysílání. Politologové odhadují, že se Soukup pokusí zlákat voliče levice, SPD a ANO. A tipují, že jeho trumfem může být otevřená podpora prezidenta Zemana.

Sám Jaromír Soukup se v rozhovoru pro MF DNES téměř před deseti lety označil za českého Silvia Berlusconiho. Média už podobně jako bývalý italský premiér vlastní a teď se pokouší paralelu dokončit opětovným vstupem do vysoké politiky.

Pokud však skutečně dostojí svým slibům, zaregistruje si své hnutí List Jaromíra Soukupa a bude kandidovat, okamžitě tím přiláká k televizi Barrandov pozornost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada by se v takovém případě ohradila proti tomu, aby Soukup moderoval tamní publicistické či zpravodajské pořady. Těch je celkem jedenáct, většinou nesou jeho jméno a majitel televize je také uvádí.

Role politika-moderátora je proti zásadám objektivity i vyváženosti

"To, že moderuje řadu pořadů, by mohlo být vnímáno jako zvýhodňování konkrétního politického subjektu. Obdobný případ jsme řešili v Ostravě s televizí Polar, kde místní redaktorka kandidovala do zastupitelstva. Musela se z obrazovky stáhnout," řekl Aktuálně.cz Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Úkolem rady je zajistit, aby byl obsah vysílání objektivní a vyvážený. V případě komerčních televizí a rádií se tento požadavek vztahuje na publicistické a zpravodajské pořady. Angažmá čerstvého politika Soukupa v roli moderátora by však podle Krejčího šlo přímo proti těmto zásadám.

S tím souhlasí i Martin Škop, proděkan Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, který se zabývá mediálním právem. "Představme si, že předseda politické strany, která se shodou okolností jmenuje stejně jako on, uvádí publicistický pořad, který také náhodou nese jeho jméno. To jde naprosto proti principům rozhlasového a televizního vysílání. Jde o jasné protežování jedné politické strany, které značí, že daný pořad nemůže mít ani nejmenší záruky objektivity a zejména vyváženosti," míní Škop.

Problém je ale v tom, že RRTV proti takovému chování může zasáhnout až ve chvíli, kdy bude hnutí List Jaromíra Soukupa oficiálně existovat a kdy za něj jeho předseda bude někam kandidovat. To se však zatím nestalo. Ministerstvo vnitra žádnou žádost o registraci, v níž by figuroval Soukup, neeviduje.

"Ve chvíli, kdy se hnutí zaregistruje a vstoupí do politické soutěže, to samozřejmě bude problém," potvrzuje Krejčí z RRTV. TV Barrandov by poté hrozily sankce až do výše 2,5 milionu korun.

V krajním případě by mohla přijít i o vysílací licenci. "Se ztrátou licence je to ale obtížnější, muselo by jít o opakované závažné porušení licenčních podmínek nebo porušení zákona. A vždy je to běh na dlouhou trať," říká Krejčí. Podle Škopa, který licenci TV Barrandov detailně prostudoval, však v dokumentu o objektivitě a vyváženosti zpravodajství a publicistických pořadů nic není. "Je to zvláštní, ale asi s tímhle nikdo nepočítal," říká.

TV Barrandov by tak podle něj porušovala "pouze" zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, za což jí hrozí zmíněné pokuty, ale jen stěží by nevyvážené pořady mohly být důvodem pro odebrání licence.

Pokud by se Soukup z obrazovky zcela stáhl a zůstal pouze v pozici majitele, problémům by se vyhnul. "Jestli kandiduje, nebo nekandiduje majitel televize, není z hlediska udělené licence relevantní," dodává Krejčí. Dá se však předpokládat, že by rada i tak zkoumala, jestli nové hnutí nedostává na obrazovce TV Barrandov větší prostor, než si zaslouží.

Stane-li se poslancem, musí televizi vložit do svěřenského fondu

Do konfliktu s RRTV by se Soukup však dostal, pokud by se stal veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů provozování televizního vysílání zakázáno, například poslancem. V takovém případě by televizi Barrandov musel převést do svěřenského fondu, tak jako to premiér Andrej Babiš udělal s vydavatelstvím Mafra.

Pořady Jaromíra Soukupa (stav ke konci roku 2018) Týden s prezidentem

Duel Jaromíra Soukupa

Aréna Jaromíra Soukupa

Kauzy Jaromíra Soukupa

Interview Jaromíra Soukupa (do konce října se pořad jmenoval Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa)

Instinkty Jaromíra Soukupa

Týden podle Jaromíra Soukupa

Jaromír Soukup live

Takhle tu žijeme! (moderace s Honzou Musilem)

Moje zprávy

Moje zprávy plus Zdroj: Médiář.cz

Sám Soukup už 7. ledna ve svém pořadu Moje zprávy připustil, že učinil rozhodnutí. "Bude mít vliv na vše: i na mé pořady v TV Barrandov," řekl. Když však ve středu večer v přímém přenosu oznámil svůj záměr vstoupit do politiky, k budoucnosti své moderátorské kariéry už se nevyjádřil. Na dotaz Aktuálně.cz, zda ji plánuje ukončit, neodpověděl.

Jisté ale je, že dramaturgická skladba televize Barrandov je na Soukupových pořadech do značné míry závislá a vyrovnávala by se s jeho odchodem jen velmi obtížně.

Vyloučit se podle odborníků nedá ani varianta, že Soukup vydrží na obrazovce do poslední chvíle, aby své hnutí na obrazovce co nejvíce zpropagoval, a až těsně před volbami, nejspíš před těmi do Evropského parlamentu, pověsí moderování na hřebík a stranu oficiálně zaregistruje.

Soukup míří na příznivce prezidenta Zemana

Bude to zřejmě potřebovat, aby měl šanci stávajícím stranám odloudit nějaké voliče. Podle politologů by se toho měli nejvíce obávat sociální demokraté, komunisté, SPD a hnutí ANO. Cílit podle nich bude i na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana.

"Ze Soukupových prvních kroků i názvu hnutí je jasné, že půjde o hnutí jednoho člověka. Neočekávám, že by představil další zásadní osobnosti. To vyvěrá i z jeho nátury - představa, že by šel do podniku, kde by mu někdo konkuroval, není reálná," říká politolog Ladislav Mrklas z Cevro Institutu v Praze.

Podle něj jsou mezi voliči prezidenta Zemana z druhé prezidentské volby ještě tací, kteří stále neví, koho by volili, a necítí se být stávajícími stranami dostatečně reprezentováni. "Naprosto lidový, zcela populistický a oportunistický styl, který Jaromír Soukup zastává, jim může být sympatický," říká Mrklas. Netroufá si však odhadnout úspěch nového hnutí.

Spolu s dalšími politology se však shoduje na tom, že volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května, jsou pro Soukupa ideální. Právě proto, že v nich hraje velkou roli silná osobnost lídra. Ostatně s takovým vývojem se Česko už jednou setkalo, když se v roce 2004 do Evropského parlamentu dostal za hnutí Nezávislí Vladimír Železný, bývalý ředitel televize Nova.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze upozorňuje, že Soukupovi může v kampani pomoci mimo jiné přízeň jeho médií, vlastnictví reklamní a marketingové agentury či agentury pro výzkum veřejného mínění. "A i vzhledem k dobrým vztahům s SPOZ či SPD může docházet i k vytváření společných kandidátních listin či nominaci společných kandidátů," řekl Just ČTK.

S politikou už zkušenosti má

Podle Mrklase by Soukupovi výrazně pomohla také otevřená podpora prezidenta Miloše Zemana. "Ostatně si myslím, že bez toho, aby znal názor prezidenta Zemana, a ten byl přinejmenším neutrální, by do toho nikdy Jaromír Soukup nešel," říká politolog.

Dodává, že nejde o první pokus mediálního magnáta o vstup do vysoké politiky. V minulosti financoval Stranu zelených, posléze byl náměstkem ministryně školství ve druhé vládě Mirka Topolánka. Po rozštěpení zelených podporoval Demokratickou stranu zelených, za kterou neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu.

"Fascinující je, že jeho předchozí politické angažmá bylo na úplně opačné názorové straně. Strana zelených i její odtržená část byly krajně ekologické a proevropské. Z hlediska nátury Jaromíra Soukupa je ale tahle jeho nová sázka daleko perspektivnější. On těžko může být někdy politikem, který bude oslovovat městské liberály," uzavírá Mrklas.