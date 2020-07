V izolaci jen s pár přáteli. Pandemie zpopularizovala soukromé pronájmy chat i jachet

Češi letos kvůli koronaviru dávají přednost nejen dovolené v tuzemsku, ale také takové, při které přijdou co nejméně do kontaktu s cizími lidmi. Ještě větší oblibě než jiné roky se tak těší pronájem chat, chalup i třeba celých penzionů. Při výletu do ciziny zase někteří lidé upřednostňují dovolenou v ústraní na jachtě jen s pár přáteli.

"Lidé, kteří jezdili standardně po hotelech, teď raději budou mít objekt sami pro sebe, než aby sdíleli prostory s ostatními. I tento faktor se může podílet na nárůstu zájmu," míní pro on-line deník Aktuálně.cz provozovatel serveru e-chalupy.cz Petr Vybíral.

Podle Vybírala pozoruje portál v porovnání s jinými roky zájem o pronájem chat a chalup o 50 procent. Současně podle něj začalo přibývat také samotných nabídek na pronájem objektů.

"Standardně jsou nejžádanější jižní Čechy, jižní Morava, Krkonoše, Šumava, Jeseníky. Tím, že je všude vyprodáno, si už ale klient dneska moc vybírat nemůže," doplnil Vybíral s tím, že na červenec a srpen jsou již rezervace zabrané kompletně.

Mluvčí společnosti Bezrealitky.cz František Brož označuje zvýšenou poptávku chat a chalup za něco nevídaného. "Tento rok přinesl nové rekordy. A to jak u dlouhodobých, tak krátkodobých pronájmů, které máme v nabídce u rekreačních objektů letos poprvé. Těsně před sezonou jsme byli v meziročním srovnání skoro na desetinásobku," sdělil Brož.

Z červnového průzkumu společnosti STEM/MARK pro iniciativu Zachraňme turismus vyplynulo, že devět z deseti lidí, kteří letos chtějí vyjet na dovolenou, plánují minimálně část strávit v ČR. Do zahraničí se tento rok chystají vydat dvě pětiny oslovených.

Penzion pro dvacetičlennou skupinu

Na vysoký zájem Čechů o dovolenou v tuzemsku jen s partou přátel bez dalších hostů sází i prodejce zájezdů, letenek či jazykových pobytů Student Agency. Ten v červnu spustil projekt Partyja.cz, který nabízí pronájem celého penzionu či hotelu pouze pro jednu skupinu osob.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem hotelů a penzionů, označuje to majitel společnosti Radim Jančura za co do kvality vyšší úroveň než dovolenou na chatách či chalupách, které si lidé mohou naprosto běžně pronajmout jen pro sebe.

Firma zatím do nabídky zařadila dvě ubytování v turisticky atraktivních lokalitách - hotel Vidly v Jeseníkách a penzion Habánský dům v Dolních Věstonicích na jižní Moravě. Podmínkou je minimální počet dvaceti ubytovaných lidí. Podle Jančury je tak rezervace takového penzionu či hotelu ideální třeba pro vícero rodin, které cestují pospolu.

U Habánského domu začíná cena za dvacetičlennou skupinu na týden na 58 800 Kč, u hotelu Vidly na 42 000 korun. Zákazníci si mohou připlatit také za jídlo, konkrétně snídaně a večeře, které v ceně nejsou. Stejně tak si ale mohou dovézt vlastní potraviny a vařit si sami. Student Agency má obě budovy v pronájmu, z ekonomických důvodů si je totiž v současné situaci nemůže dovolit koupit.

Jančura zmiňuje jako výhodu tohoto typu ubytování dobré zázemí, mimo jiné vlastní společenské prostory včetně heren pro děti či wellness. Anebo také samostatnou koupelnu a WC, což například chatové osady mívají mnohdy společné.

Brož k tomu dodává, že Češi už dnes i při pronájmu chaty nebo chalupy požadují větší pohodlí a soukromí. "Moderní chalupaření už dávno nespočívá pouze v pobytu v roubence uprostřed přírody, kde si užíváme historický genius loci. Naopak se stále častěji poptávají objekty s plným komfortem, vybavenou kuchyní, bazénem, saunou, vinným sklípkem a dostatečně velkou televizí pro připojení herní konzole," uvedl Brož.

Penziony nebo hotely vyčleněné pouze pro jednu skupinu cestovatelů ale po vzoru Student Agency cestovní kanceláře, které Aktuálně.cz oslovilo, neplánují. "Stejnou komplexní nabídku nemáme," uvedl například Petr Hoška, mluvčí CK Hoška Tour.

Ani podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové cestovky nic takového do nabídky nezařadily. "O takovém projektu jsem neslyšela, to je v režii cestovních kanceláří, zatím nám nic takového nepředstavily. To, že si ale Češi objednávají i odlehlé samostatné chaty, apartmány bez stravy, to ano…," sdělila Řezníčková, podle níž je o léto strávené v tuzemsku letos enormní zájem a Česko je mezi pěti nejprodávanějšími destinacemi.

Například CK Firo-tour pak dlouhodobě poskytuje pronájem rekreačních domů a vil pouze pro jednu skupinu osob nebo třeba samotného cestovatele. "S jiným privátním projektem čistě českých hotelů nebo penzionů zatím nepočítáme," dodala mluvčí Lucie Frnochová.

Izolovaně na moři

O bezpečný typ dovolené ve smyslu vyvarování se nákazy mají Češi zájem i při cestě do zahraničí. Řada z nich tak letos zvolila dovolenou například s pár kamarády v soukromí na jachtě. "Teď se nám nejčastěji ozývají dvě skupiny lidí. První ti, co to volí, protože je pro ně tato forma dovolené bezpečná. Na jachtě je izolovaná skupinka lidí, která po vyplutí maximálně zastavuje v nějakých restauracích," uvedl pro Aktuálně.cz Petr Pitucha.

Pitucha je spoluzakladatelem společnosti Yachters, která poskytuje pronájem jachet v Chorvatsku a Řecku pro šest až osm osob. Podmínkou pro nalodění je plnoletost.

"Také firmy, od kterých si půjčujeme lodě, nám připravují podmínky pro předání takové, abychom se tam nepotkali s moc lidmi," doplnil Pitucha.

Další kategorii podle něj tvoří lidé, kteří jsou zvyklí cestovat do exotiky, a tedy jsou za dovolené zvyklí utrácet více peněz. "Ti teď možnost odcestovat do exotiky nemají, tak hledají nějaké netradiční dovolené a často je to svede k tomu, že je právě plavba na jachtě zaujme," popsal Pitucha.

Podle výkonného ředitele největšího vyhledávače jachet Boataround.com Pavla Přibiše letos míří na jachtu, coby formu bezpečné dovolené v době koronaviru, o 15 procent Čechů více než v předchozích letech. Ani movitější jachtaři letos nevyrážejí na Seychely nebo do Karibiku, ale vybírají si bližší Chorvatsko. V sezoně tam za týdenní pronájem lodi zaplatí v průměru 50 000 korun.

V přímořských destinacích letos podle Pribiše ceny klesly zhruba o pětinu, zákazníkům jsou navíc nabízeny zdarma služby, které byly dříve zpoplatněné. Jde třeba o parkování v marině nebo wi-fi připojení. Naopak vnitrozemské plavební destinace, ale také třeba Německo či Nizozemsko, jsou obsazené do konce sezony a ceny tu rostou. Majitelé podle Přibiše hlásí nejsilnější sezonu za poslední roky.

