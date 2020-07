Česko přestalo být pro Slovince bezpečnou zemí, tranzit do Chorvatska ale bude možný

Slovinsko změnilo epidemiologické hodnocení České republiky a vyjmulo ji ze zeleného seznamu bezpečných zemí. Slovinská agentura STA informovala, že od sobotní půlnoci čeští občané budou muset do 14denní karantény, pokud se neprokážou doklady o pobytu. Jak informovalo české ministerstvo zahraničí, tranzit přes Slovinsko, například do Chorvatska, bude nadále možný.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček na Twitteru oznámil, že o podmínkách vstupu Čechů do Slovinska bude mluvit se svým slovinským protějškem.

O podmínkách vstupu českých občanů do Slovinska dnes budu mluvit se svým slovinským protějškem @AnzeLog. https://t.co/xYaqFteqe3 — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 3, 2020

Česko, ale i Chorvatsko a Francie jsou tak nyní ve Slovinsku hodnoceny jako méně bezpečné státy a jsou na takzvaném žlutém seznamu. Premiér Andrej Babiš označil na tiskové konferenci opatření za zbytečné. "Ráno jsem psal slovinskému premiérovi, abych ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do jiné zóny," uvedl k tomu Babiš. Česko má podle premiéra pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku. "Doufejme, že Slovinsko to zohlední a od toho opatření upustí, protože pro něj není nejmenší důvod," doplnil.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je třeba hodnotit situaci v dostatečném detailu. "Srovnávána jsou celková data počtu případů. Budeme chtít přesvědčit naše slovinské kolegy, že situace není v Česku plošně taková. Trend je spíš klesající," řekl ministr na tiskové konferenci. Ohnisko v Karviné je podle něj pod kontrolou. "Omezovat pohyb lidí ještě namístě není. Ale nemůžeme vyloučit nic, pokud by došlo k eskalaci," dodal.

Velvyslanec České republiky ve Slovinsku Juraj Chmiel v České televizi zdůraznil, že omezení se netýká těch, kteří se ve Slovinsku nezdrží déle než 12 hodin. Cesty Čechů do Chorvatska by tak neměly být ohroženy. "To je poměrně jednoduché dodržet, protože ty přejezdy jsou velice krátké," uvedl Chmiel.

Cestujících, kteří chtějí využít vlaku společnosti RegioJet k cestě do Chorvatska a zpět, se omezení nijak nedotkne. Prodej jízdenek přímo do Lublaně však byl dočasně pozastaven, uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Jak informoval ve čtvrtek večer vládní mluvčí Jelko Kacin, budou muset lidé přijíždějící do Slovinska prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. Mluvčí také řekl, že příkaz ke karanténě se bude vydávat už na hranici.

Agentura STA píše, že zařazení zemí na žlutý seznam znamená, že většina jejich občanů přijíždějících do Slovinska musí do 14denní karantény. Nevztahuje se to na Slovince vracející se z těchto zemí ani na lidi, kteří se prokážou doklady o pobytu.

Za blízkými jen na 24 hodin

Z nařízení platí také řada výjimek, které jsou podmíněny negativním testem na covid-19. Jedná se například o pendlery, osoby cestující do Slovinska za obchodními nebo vzdělávacími účely, příslušníky bezpečnostních složek a majitele nemovitostí či pozemků na území Slovinska, kteří se musí vlastnictvím prokázat.

Vstoupit do země s negativním testem mohou také ti, kteří přijíždí z urgentních osobních či rodinných důvodů, například na pohřeb nebo kvůli návštěvě blízkých, musí však zemi opustit do 24 hodin.

Bez platného testu smí do Slovinska například řidiči kamionové dopravy a umožněn je také tranzit osob přes zemi, pokud nepřesáhne délku 12 hodin. Zatím však není jasné, jestli bude nutné nějak dokládat, že jde pouze o průjezd, například na dovolenou do sousedního Chorvatska.

Podrobný seznam výjimek zveřejnilo na svém webu ministerstvo zahraničí. Upřesněny by měly být během dne.

Důvodem je nárůst nových případů

Kacin řekl, že Chorvaté, kteří si dovolenou ve Slovinsku naplánovali do soboty, ji budou moci dokončit bez karantény. Kacin vysvětlil, že se vláda k přehodnocení rozhodla ve čtvrtek a že opatření začne platit od sobotní půlnoci. Důvodem je nárůst nových případů koronaviru zejména v Chorvatsku. Na dotaz, co to pro Chorvaty znamená, odpověděl, že mohou do Slovinska přijet, pokud tam vlastní nemovitost nebo si objednali turistický pobyt.

Zatímco na takzvaný žlutý seznam "spadlo" také Česko a Francie, Belgii a Nizozemsko Slovinci přeřadili na bezpečný, zelený seznam.

Slovinci, kteří jsou nyní v Chorvatsku, se mají připravit na to, že na hranici budou muset říci, kde přesně byli, a dokázat to například hotelovým účtem. Do karantény jít nemusí.

Podle televize N1 není přírůstek nových nakažených v Chorvatsku jediným důvodem nových opatření Lublaně. Ukázalo se, že poměrně mnoho Slovinců nebo lidí s právem trvalého pobytu ve Slovinsku při návratu do Slovinska přes Chorvatsko nebo Maďarsko oznámilo, že byli právě v těchto zemích, zatímco ve skutečnosti pobývali v Srbsku či Bosně a Hercegovině, tedy v zemích, jež jsou na slovinském červeném seznamu stále nebezpečných států s vysokým počtem nakažených.

Loni do Slovinska přijelo více než 180 000 Čechů, kteří v zemi strávili přibližně 560 000 nocí. Mezi národnostmi jsou tak čeští turisté ve Slovinsku šestí v pořadí, v přímořských letoviscích jsou dokonce na čtvrtém místě. "Proto se také Česká republika dostala na seznam, protože má slovinská vláda obavu o zdraví svých občanů," podotkl velvyslanec.