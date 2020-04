Šimáně: Stát by neměl řešit, že Smartwings spoluvlastní Číňané. ČSA si zaslouží pomoc

Podle Jiřího Šimáně, spolumajitele skupiny Smartwings Group, pod niž spadají i ČSA, by měla vláda letecké společnosti nabídnout pomocnou ruku. "Ne vlastní vinou jsme se dostali do situace, která na každé ­aerolinky na světě dopadla naprosto drtivě, tak nevím, proč by nám stát neměl pomoci, navíc v situaci, kdy to všechny ostatní země dělají?" ptá se Šimáně v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Ministryně financí Alena Schillerová či premiér Andrej Babiš (oba za ANO) se v minulých dnech nechali slyšet, že by stát mohl ČSA, které se kvůli koronavirové krizi potýkají s ekonomickými problémy, převzít. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ale posléze prohlásil, že firma sice patří mezi "strategické dopravce", speciální pomoc i přes dřívější úvahy vlády ale prý stát neplánuje.

Podle Šimáně by si ale český letecký dopravce zvláštní pomoc zasloužil. "Je dnes úplně jedno, jestli jste aerolinkou na Novém Zélandu, v Austrálii, v Německu, Polsku, Švýcarsku, Nizozemsku, Švédsku, nebo u nás, všichni máme stejné problémy," řekl Šimáně pro pondělní Hospodářské noviny.

Vláda by si podle něj měla stanovit priority, do jakého odvětví chce v současné krizi investovat víc a do jakého méně.

"Nezpochybňuji vůbec to, že by stát měl pomoci hoteliérům a restauratérům, zaslouží si to, jsme s nimi na stejné lodi. Ale jde mi o to, že v Německu nikdo nezkoumá, kdo je akcionářem Lufthansy (největší německá letecká společnost - pozn. red.) a jestli má dotyčný dost peněz na to, aby ji mohl sanovat," uvedl Šimáně na otázku, zda je fér, aby se ČSA dostalo větší pomoci než jiným podnikatelským subjektům. Navíc s přihlédnutím k tomu, že je Šimáně podle časopisu Forbes osmnáctým nejbohatším Čechem.

"Aby bylo jasno, ze společnosti jsme si za 22 let vyplatili dividendy jednou a je to tak dlouho, že si to ani nepamatuji. To, co dělám, dělám srdcem, neberu z firmy žádné peníze a vše, co jsme kdy vydělali, jsme nechali ve firmě na její další rozvoj. Z nuly na 55 letadel. A nemám ani kreditní kartu, ale nechci se litovat, mám se dobře, protože dělám práci, která mě baví," doplnil.

Podle něj teď vláda pracuje na analýze, jak se situací kolem českých aerolinií naložit. "Kdy ji budou mít hotovou a co z ní vyjde, nevíme. Pokud výsledkem bude, že nám jako svému národnímu, resp. bázovanému přepravci nepomohou, budeme to muset respektovat, ale pro lidi a Českou republiku to bude hodně špatná zpráva," domnívá se Šimáně. Důsledkem podle něj bude vyhazov zaměstnanců a také to, že si Češi za cestu na svoji dovolenou výrazně připlatí.

Ze statusu národního dopravce ale ČSA podle Šimáně dnes už nijak netěží a tento termín je podle něj přežitý. "Dříve jste díky tomu mohli provozovat určité linky, protože byl omezený počet přepravců, ale to už je passé. Kromě Ruska, kde je stále nějaký počet přepravců daný," myslí si.

Čína pomoc nenabídla

Šimáně ovládá společnost Smartwings Group spolu s Jaromírem Šmejkalem. Necelý poloviční podíl v dopravci drží také čínský státní fond CITIC, což teď podle Šimáně stěžuje vyjednávání o pomoci od českého státu. Z druhé strany by ale podle něj tuzemská vláda neměla v dané situaci řešit akcionářskou strukturu firmy.

Součástí CITIC Group je i velká bankovní skupina CITIC Bank, ta prý ale aeroliniím žádnou finanční podporu nenabídla. Spolumajitel Smartwings Group tak doufá v peněžní pomoc od českého státu.

A čím dříve se tak stane, tím lépe, zdůraznil. "Myslím, že nějaký čas ještě máme, ale času stejně jako pro ostatní společnosti není mnoho. Lufthansa spaluje každou hodinu milion eur, má 750 letadel a říká, že to může tak ještě 3−4 měsíce vydržet. My jich máme 15krát méně, takže si lze velmi přibližně spočítat, kolik to dělá v našem případě," uvedl Šimáně pro HN s tím, že současné programy státní podpory nejsou pro firmu dostačující.

Český podnikatel současně přiznal, že i kdyby vláda leteckému dopravci teď pomohla, nelze vyloučit, že nebude finanční injekce potřeba za nějakou dobu znovu. Mimo jiné protože nikdo neví, kdy se letecký byznys zase postaví na nohy.