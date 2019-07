Senát chce pro Airbnb tvrdší pravidla. Má obstarat vybírání ubytovacích tax pro Prahu

Senátoři ve středu Poslanecké sněmovně vrátili vládní návrh novely zákona, která má zdražit poskytování pronájmů přes platformu Airbnb i ubytování v klasických hotelech či penzionech. Navržená pravidla počítají se sloučením dvojice místních poplatků - ubytovacího a rekreačního - které vybírají města a obce.

Pronajímatelé Airbnb bytů dosud musí platit jen rekreační poplatek, nová sjednocená sazba by tak jejich sdílené ubytování zdražila. Navíc by jim povolila, aby své nemovitosti krátkodobě pronajímali jen po dobu 60 dnů v roce.

Senát novelu poslancům vrátil k přepracování a navrhl jim, aby nový jednotný poplatek oproti původnímu návrhu ještě navýšili. Kritici ovšem poznamenávají, že přísnější pravidla novely větší regulaci Airbnb nepřinesou.

Pronajímatelé sdíleného ubytování se podle nich budou placení místních poplatků stále vyhýbat. Praha, v níž je Airbnb v tuzemsku nejsilnější, se s americkou firmou navíc stále nemůže dohodnout na systému centrálního placení poplatků, které by nejspíš jejich výběr zlepšilo.

Sloučení dvou nynějších místních sazeb do nového poplatku za pobyt má podle ministerstva financí městům a obcím, které kvůli turistům čelí zvýšeným nákladům na služby, jako je odvoz odpadu nebo provoz hromadné dopravy, zajistit dodatečné peníze.

Takzvaný rekreační a lázeňský poplatek se dosud platil jen v turisticky exponovaných obcích, které zatím mohly vybírat maximálně 15 korun za osobu a den. Sazba ubytovacího poplatku, který se dosud platí ve všech klasických hotelích, pak činila nejvýše šest korun.

Vláda i poslanci navrhli, aby nový poplatek za pobyt od příštího roku mohl dosahovat až 21 korun za osobu a den. Od roku 2021 by pak maximální sazba měla podle novely činit až 50 korun.

Senátoři ale současnou verzi kvůli několika nejasnostem ve znění zákona poslali sněmovně k přepracování. Navrhli, aby začala platit až za dva roky, kdy by měla výše nového poplatku rovnou dosáhnout až 50 korun za den.

Hotely se bojí zdražení domácího turismu

Asociace hotelů a restaurací se zvýšení místních poplatků brání. "Pokud novela projde, sazby se skokově zvýší. Pokud se obce rozhodnou, že sjednocený poplatek začnou vybírat v maximální výši, tak to turistům v Česku podstatně zdraží ubytování. Hrozí tak, že se tím přibrzdí rozvoj tuzemského cestovního ruchu," míní Václav Stárek, šéf hoteliérské asociace.

Podle něj navíc změna nepovede k větší regulaci Airbnb. "Pronajímatelé sdíleného ubytování sice budou povinní poplatek z pobytu platit, města ale stále nebudou schopná ho od každého takového hostitele vybrat," říká Stárek.

Naráží tím na problém, kdy městům chybí informace o tom, kolik turistů pronajímatelé v soukromí hostí a na jak dlouhou dobu je ubytovávají. Právě od takových dat se přitom odvíjí sazby místních poplatků za ubytování.

Loni v létě Finanční správa získala údaje o identitě pronajímatelů Airbnb bytů. Ty, kteří se v předešlých třech letech vyhýbali placení daní, obeslala s tím, aby dlužné taxy dodatečně zaplatili včetně penále.

O zmíněné údaje se berní správa podělila i s hlavním městem, aby mu usnadnila výběr místních poplatků. Z poskytnutých dat ale stále nebylo možné vyčíst počet ubytovaných turistů v Airbnb bytech ani délku jejich pobytů. Město má tak stále problém s vyměřením správné výše místních poplatků.

"Minimálně polovina hostitelů poplatky stále nehradí. Je pro nás přitom těžké stanovit, kolik takových lidí vůbec je. Odhady hovoří o tom, že jen v centru Prahy se asi pětina bytů pronajímá na Airbnb. Pokud je to pravda, tak vybraná suma místních poplatků vůbec neodpovídá realitě," říká pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN). Dodává, že kdyby se výběr poplatků zlepšil, město by navíc získalo desítky milionů korun ročně.

Airbnb nabízí centrální výběr poplatků. Stále ale nechce předat klíčová data

Americká platforma pro sdílené ubytování už několik měsíců jedná s vedením hlavního města o tom, že by místní poplatky od svých hostitelů začala vybírat centrálně. Samo Airbnb odhaduje, že pokud by sazba nového poplatku za pobyt v Praze dosahovala 50 korun za osobu a den, mohlo by město na takových poplatcích ročně vybrat až 160 milionů korun.

Pražský magistrát se ovšem s firmou na modelu centrálního výběru zmíněných poplatků stále nemůže dohodnout. Airbnb trvá na tom, že bude městu veškeré takové peníze posílat bez toho, aby uvádělo identitu hostitelů, počet ubytovaných turistů a délku jejich pobytu. Po posledním červnovém jednání město takový postup odmítlo protože prý odporuje českým zákonům.

Airbnb proto nabídlo kompromis. Minulý týden pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) zaslalo dopis, jehož kopii má Aktuálně.cz k dispozici. Firma v dopisu stále nabízí, že bude poplatky městu zasílat bez udání identity hostitelů.

Nově ale navrhuje, že dá svým pronajímatelům k dispozici potvrzení, že za ně poplatky uhradila. Takový dokument by pak měl městským částem sloužit pro kontroly toho, zda hostitelé požadované sazby skutečně zaplatili.

Radní Marvanová ovšem takový návrh stále odmítá. Městské části podle ní musí nejprve znát identitu hostitelů i údaje o tom, kolik turistů ubytovali a jak dlouho v jejich bytech přebývali. Bez takových dat prý není možné kontroly placení provádět.

"Město nemůže převzít balík peněz bez toho, aby vědělo, za koho přesně jsou uhrazeny. Takové peníze bychom museli uložit na speciální účet, po dobu šesti let se snažit identifikační údaje dodatečně získat a po takové lhůtě by suma propadla státnímu rozpočtu," vysvětluje radní.

Ministerstvo financí oponuje: podle jeho výkladu daňového řádu by si magistrát mohl po uplynutí šestiletého embarga peníze nechat ve svém rozpočtu. I tak je ale taková varianta podle pražské radní pro legislativu nepřijatelná.

Magistrát hlavního města podle Marvanové stále trvá na tom, aby Airbnb městu poskytlo veškerá relevantní data o svých hostitelích. Americká firma, kterou Aktuálně.cz oslovilo, zatím na takovou výzvu nereagovala.

Podle Matěje Koutného, šéfa České asociace ubytovatelů a pronajímatelů v soukromí, se platforma nejspíš obává toho, že by pronajímatelé začali sdílené bydlení poskytovat přes jiné služby, jako je třeba Booking.com. "Ty by jim nejspíš zaručily stále zachování anonymity," míní Koutný.