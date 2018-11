Airbnb slíbilo pomoc s výběrem poplatků za ubytování. Praze ročně přiteče 160 milionů

Společnost Airbnb je připravena začít vybírat ubytovací poplatek za všechny své hostitele v Praze a výnos z něj převádět hlavnímu městu, pokud bude návrh přijat. V případě zavedení maximální výše poplatku 50 Kč by se tak mohlo vybrat zhruba 160 milionů korun ročně. Společnost to uvedla v tiskové zprávě.

Návrh, který v září schválila vláda, počítá s tím, že se ubytovací poplatek sloučí s rekreačním a lázeňským a maximální sazba od roku 2021 stoupne na 50 korun za den. Obce ale budou moci zavést nižší poplatek. Nyní je poplatek z ubytovací kapacity šest korun na lůžko a den.

"Chceme být Praze dobrým partnerem a zároveň usnadnit život našim hostitelům; to jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli nabídnout pomoc při výběru poplatku," uvedl Vladimír Beroun z Airbnb. Dohoda o výběru příslušného poplatku by podle firmy mohla první být v regionu střední a východní Evropy.

"Určitě bychom spolupráci uvítali, protože nakonec je největší problém to samotné vybírání poplatků. Pokud bude změněna výše a nezlepší se výběr, tak to vlastně bude zbytečný krok," říká pražská radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu), která má se nové agendou místních poplatků zabývá. Podle jejích slov už Airbnb magistrát oslovilo s návrhem osobní schůzky, která by mohla proběhnout v následujících týdnech.

Předchozí vedení Prahy v září podpořilo novelu zákona o místních poplatcích, která by umožňovala vybírání a placení místních poplatků přímo zprostředkovateli sdíleného ubytování na základě smlouvy s obcí. Vláda v září schválila návrh novely, podle kterého by se měl od roku 2020 vztahovat i na ubytovatele v soukromí, tedy třeba na službu Airbnb.

Ubytovací poplatek se má sloučit s poplatkem rekreačním a lázeňským, které mohou vybírat jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec.

V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům prostřednictvím Airbnb a podobných platforem využíván každý pátý byt, což má znatelný vliv na růst cen klasických nájmů. Jen 20 procent nabízených bytů funguje jako skutečně sdílené ubytování, kdy v bytě přebývá kromě hostů i hostitel.

To je v rámci Evropy podprůměrný podíl. Třetina pronajímatelů navíc nabízí dva a více bytů. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě dat portálu www.airdna.co nedávno zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR).

V Praze je podle analýzy celkem 650 000 bytů a počet bytů nabízených přes Airbnb byl v květnu letošního roku 11 500, tedy 1,4 procenta bytového fondu. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje deset procent, na Starém Městě 20 procent.

Nabídka počtu lůžek přes Airbnb a v hotelech (2017) Městská část Počet lůžek Airbnb Počet lůžek v hotelech Praha 1 17663 27733 Praha 2 8867 9324 Praha 3 6337 6232 Praha 4 2112 7160 Praha 5 3981 6309 Praha 6 2411 8913 Praha 7 2719 - Praha 8 3006 8346 Praha 9 750 4285 Praha 10 2404 3474

V Karlíně je to 4,9 procenta, na Vinohradech 3,2, na Smíchově 2,9 a na Žižkově 2,8 procenta. V dalších částech Prahy je podíl zanedbatelný. Zhruba 40 procent nabídky je koncentrováno v historickém centru.

Analýza s odkazem na nabídku realitních serverů uvádí, že je v Praze k dispozici více bytů ke krátkodobým než ke klasickým pronájmům. To podle autorů ukazuje, že Airbnb a další platformy snižují nabídku klasického rezidenčního bydlení, což se promítá i do růstu nájemného. Platí to zejména v historickém centru, směrem od jádra vliv slábne.

Airbnb vzniklo v roce 2008 a v Česku funguje od roku 2009. Počet hostů ubytovaných v ČR prostřednictvím aplikace Airbnb podle společnosti loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu.

Během posledních čtyř let se zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb typu Airbnb v centru Prahy. Podle kritiků podobné služby podporují spekulace s byty, ruší komunitní život a lákají do centra města turisty, kteří jsou v Praze jenom kvůli pití alkoholu a zábavě.