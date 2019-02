Benátky zavedou vstupné pro návštěvníky. Opatření proti turistům zvažoval i Krumlov

Mnohé turistické cíle ve světě si lámou hlavu, jak přimět turisty, aby zaplatili za svoji návštěvu více. V italských Benátkách se nyní jedná o možnosti zavést poplatek za vstup pro turisty. Podobný krok v minulosti zvažoval i Český Krumlov, který je v sezóně turisty doslova zavalen.

Zatímco v minulosti plynuly peníze do městské kasy zejména skrze ubytování a s ním spojené lázeňské či rekreační poplatky, s příchodem levného cestování se lidem mnohdy vyplatí pouze jednodenní zájezdy.

S tímto fenoménem bojují právě italské Benátky. Městská rada projednává návrh na zavedení vstupného do města. Starosta Benátek Luigi Brugnaro řekl pro web BBC, že poplatek za vstup do města by generoval potřebný příjem, který by radnice využila na úklid ulic.

Návštěvníci si od roku 2022 budou muset svůj pobyt v pověstném městě na laguně rezervovat - dostane se do něj jen omezený počet turistů. Starosta Luigi Brugnaro upřesnil, že "nikomu nebude bráněno do města vstoupit, ale pro ty, co se neohlásí předem, to bude komplikovanější".

Denní vstupné by se mělo pohybovat mezi 2,5 až pěti eury (60 až 130 korun). Během léta, kdy do města míří nejvíce turistů, by částka mohla činit až deset euro (256 korun). Peníze nebudou muset platit místní, lidé co ve městě pracují nebo studují, ale ani ti, kteří jsou v městě ubytovaní.

Podle slov starosty se po tříletém přechodném období budou návštěvy Benátek rezervovat prostřednictvím zákaznické karty a speciální software dohlédne na správný poměr místních a turistů. Letos bylo stanoveno jednotné vstupné tři eura (77 Kč), ale turisté se zatím předem hlásit nemusí.

Podle šéfa tamní hotelové asociace Claudia Scarpa je princip jednoduchý. Každý, kdo chce v Benátkách strávit den, měl by alespoň trochu přispět k příjmům města plynoucích z turismu. "Lidé musí pochopit, že nic není zadarmo," dodal Scarpa k nákladům na chod a údržbu města.

Benátky dlouhodobě bojují s velkým množstvím turistů, kteří si chtějí historické město prohlédnout. Návštěvníci ve městě daleko převyšují počet obyvatel a místní úzké uličky jsou v době hlavní turistické sezony téměř neprůchodné. Davy jsou obzvlášť velké, když v přístavu zakotví výletní lodě s tisíci turisty na palubě, kteří okamžitě vyrazí do města.

Davy turistů trápí i Česko

Turisté, kteří negenerují pro město žádný příjem, trápí i některá místa v Česku. V historickém centru Českého Krumlova žijí podle oficiálních čísel zhruba jen dvě stovky lidí. Podle místních to ve skutečnosti budou sotva dvě desítky. Původní obyvatelé z města, které ročně navštíví téměř dva miliony lidí z celého světa, mizí.

Město tak ve strategickém plánu uvádí, že v budoucnu hodlá turisty ve městě udržet déle. Zároveň od letošního jara hodlá zavést poplatek za každý příjezd dálkového autobusu. V praxi by tak řidič autobusu musel dvakrát za den zaplatit po 750 korunách. Město loni zdražilo i vjezd do centra. Řidiči, kteří nehodlají nechat své auto na některém z parkovišť mimo historické centrum, zaplatí za vjezd sto korun.

V nedávné době se v Českém Krumlově začalo mluvit také o možnosti zpoplatnění vstupu do centra města. Hlavním důvodem je jeho přeplněnost, díky velké spoustě turistů, kteří si jezdí Český Krumlov, plný historických památek prohlédnout.

"Případné zpoplatnění centra se dostalo do Strategie rozvoje cestovního ruchu, jako jedno z možných regulativních opatření, o jehož zavedení by mohlo město uvažovat za situace, kdy bude počet návštěvníků v centru dále stoupat a stane se neudržitelný," uvedl místostarosta Krumlova Josef Hermann. Dodal, že v této situaci se však město nenachází.

Pro turisty je v Praze zpoplatněna například Zlatá ulička poblíž Pražského hradu. Ulici se lze prohlédnout pouze v rámci velkého nebo malého prohlídkového okruhu. Cena činí 250 respektive 350 korun.

Česká metropole v rámci zvýšení příjmů z turistů hodlá také zvýšit ubytovací poplatek za noc v Praze až na padesát korun. Ten by se měl dotknout nově i lidí, kteří radši než hotely vyhledávají ubytování například přes populární platformu Airbnb.

S turisty se snaží bojovat i další světová města. Omezit množství lidí, kteří městu přináší malý, nebo žádný příjem, se rozhodla například Palma de Mallorca. Hlavní město španělského souostroví Baleár zakázalo pronajímat turistům byty. Města se také snaží zakázat turistům jíst vlastní jídlo na veřejných prostranstvích. Ve Florencii můžete za toto dostat pokutu až 500 eur (13 000 korun).