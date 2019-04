Airbnb dál proniká do hotelnictví. V New Yorku nabídne speciální hotelové pokoje

před 1 hodinou

Mezinárodní internetový zprostředkovatel turistických pronájmů Airbnb ve spolupráci s newyorskou realitní společností RXR Realty hodlá převést část komerčních nemovitostí v New Yorku na "novou kategorii městského ubytování". Jsou to v podstatě hotelové pokoje rozšířené o obývací pokoj a kuchyň, které lze rezervovat pouze prostřednictvím platformy Airbnb. Projekt znamená dosud největší krok Airbnb do sféry tradičních hotelových služeb, napsal server televize CNBC.

Projekt bude zahájen na věhlasném náměstí Rockefeller Plaza na Manhattanu, kde bude deset pater přestavěno na luxusní apartmány. V jednání jsou další nemovitosti včetně některých v komplexu Brooklyn Navy Yard. New York je pro Airbnb největším trhem ve Spojených státech. Hotelům loni utekla část hostů ke sdílenému ubytování. Přesto si dovolily zvýšit ceny číst článek Společnost Airbnb už dříve spolupracovala s developery na bytových komplexech své značky, ale nyní poprvé pracuje na ubytování hotelového stylu. Airbnb a RXR Realty v prohlášení uvedly, že developer RXR bude odpovídat za provedení projektu a Airbnb za pronájmy. Každodenní správu přenechají třetí straně. Firma v posledních letech rozšířila svou nabídku o ubytování v takzvaných butikových hotelech. To jsou útulné, neuniformní hotýlky, které se často nacházejí v historických centrech nebo v rekonstruovaných historických budovách. V březnu firma oznámila plán na převzetí hotelového rezervačního systému HotelTonight, aby do své platformy přinesla další možnosti a lépe konkurovala tradičním hotelovým řetězcům. Spoluzakladatel Airbnb Nathan Blecharczyk před časem uvedl, že společnost podniká kroky, aby letos vstoupila na akciovou burzu. Tento krok ale podle něho udělá možná i později, až bude "špičkovou značkou".