"Jsme blízko dohodě." Schillerová souhlasí s pomocí lidem pracujícím na dohody

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ve středu předběžně dohodla s Piráty na možné pomoci lidem pracujícím na dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ), kteří si platili pojištění. Příspěvek by mohl být podle představ Pirátů zhruba 350 korun denně, což by za celé období pandemie znamenalo zhruba 31 000 korun. Podpora by se mohla týkat zhruba 116 000 lidí.

"Dnes jsme se s Piráty v rámci debaty o podpoře novely státního rozpočtu domluvili, že toto je akceptovatelné a jsme blízko dohodě. Musíme si vyjasnit ale ještě podmínky," uvedla ministryně v pořadu Výzva Speciál na serveru seznamzpravy.cz. Podpora by se mohla týkat zhruba 116.000 lidí a rozpočet by to mohlo stát 1,7 až 2,1 miliardy korun. Piráti dlouhodobě kritizují vládu za to, že nepomohla lidem pracujícím na dohodu. Zatím například není jasné, zda bude podpora fungovat jako dotační program ministerstva práce a sociálních věcí, nebo by ji zařizovala finanční správa. "V takovém případě by se ale musela řešit kompenzace obcím," dodala. Související K rozpočtu chce ANO mimořádnou schůzi. Podle Zemana mají peníze jít na investice V současnosti funguje vyplácení příspěvků u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a společníků malých společností s ručením omezeným. Příspěvek u nich činí 500 korun denně a mohou jej nárokovat za období od 12. března do 8. června. Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což snižuje příjmy obcí a krajů ze sdílených daní. Proto také Sněmovna tento týden schválila, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Schillerová zároveň uvedla, že v rámci jednání Piráti požadovali i snížení schodku rozpočtu z plánovaných 500 miliard korun. Podle ministryně to ale nebyla zásadní částka a k žádnému pevnému číslu debata nevedla. V souvislosti s plánovaným navýšením schodku rozpočtu letos na půl bilionu korun ministryně uvedla, že si nechala spočítat všechny pozměňovací návrhy opozice v rámci zákonů schvalovaných kvůli dopadům pandemie. "Kdyby byly schváleny hypoteticky všechny opoziční návrhy u covidových zákonů dohromady, tak ta částka by činila 722,8 miliardy korun, takže ani plánovaný pětisetmiliardový schodek rozpočtu by mi nestačil," uvedla.