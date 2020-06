Zeman znovu přijde na jednání vlády a sněmovny o rozpočtu, je připravený ho podepsat

Prezident Miloš Zeman opět plánuje účast na jednání vlády a Poslanecké sněmovny při projednávání rozpočtu na příští rok. Státní rozpočet bude chtít také projednat se svým expertním týmem za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). O rozpočtu měl na Pražském hradě Zeman mluvit také s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáček (ČSSD).

Politici v těchto dnech řeší otázku rozpočtového schodku na tento rok. Vláda ho chce kvůli dopadům koronavirové krize zvýšit na 500 miliard korun. Zeman již o vládním plánu jednal s premiérem Babišem i ministryní Schillerovou. Slíbil jim, že schodek je připraven podepsat, pokud půjdou peníze především na investice. Rozpočtová jednání byla i jedním z témat pravidelné schůzky s Hamáčkem. K výsledkům jednání ale vicepremiér čekajícím novinářům nic neřekl.

Zeman tradičně chodí při jednání o rozpočtu na schůzi vlády i do Sněmovny. Na aktuální projednávání prohloubení schodku se ale nechystá. "Pan prezident se v tomto směru soustředí na návrh státního rozpočtu na příští rok," uvedl mluvčí. Na září je podle něj v plánu jednání expertního týmu prezidenta za účasti Babiše a Schillerové. "Pan prezident má také v plánu účast na jednání vlády a Poslanecké sněmovny," dodal Ovčáček.

Zeman dnes podepsal zákon, který vládě umožní pro přípravu a předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok delší lhůty. Předloha, kterou vláda připravila kvůli ekonomickým dopadům pandemie, dovolí, že kabinet bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Ministryně financí již dříve řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.