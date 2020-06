K rozpočtu chce ANO mimořádnou schůzi. Podle Zemana mají peníze jít na investice

Poslanecký klub ANO navrhne mimořádnou schůzi sněmovny, která by se měla zabývat návrhem na zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun. Mohla by se konat 24. června. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Původně vláda počítala s tím, že by rozpočet měla sněmovna projednat ještě v úterý ve stavu legislativní nouze.

Ministryně Schillerová uvedla, že Zeman návrh letošního rozpočtu s půlbilionovým schodkem podpořil a nebude mít problém jej podepsat, pokud většina peněz půjde do investic."Pan prezident podporu rozpočtu podmiňoval jedinou věcí, a to maximem peněz do investic. To byla jeho jediná podmínka," řekla Schillerová. Související Babiš je mafián. Vláda vybrakovala rezervy a chystá podvod na občany, říká Kalousek 25:37 Rozpočtový výbor sněmovny v úterý na návrh ODS doporučil projednat rozpočet mimo režim legislativní nouze. Doporučení výboru sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že neprojednání zvýšení schodku letošního státního rozpočtu v režimu legislativní nouze by byl velký problém. Vláda žádá sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, narostl zatím ze 40 miliard na 300 miliard korun. Podle vlády kvůli koronaviru. Komunisté podporují v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD. Koalice o podpoře jedná i s dalšími stranami. Poslanci KSČM se ale při dnešním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrželi. Předseda KSČM Vojtěch Filip jednal s Babišem a požadoval snížení schodku na 450 miliard korun. KDU-ČSL oznámila, že je připravena jednat s Babišem a Schillerovou o parametrech deficitu rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty. Schillerová připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun, původně to bylo zhruba 137 miliard korun.