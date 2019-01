Boj o lepší pověst. Nová šéfka finanční správy ukázala plány, poslance to nezajímalo

Na středeční jednání rozpočtového výboru sněmovny dorazila také ministryně financí Alena Schillerová ( za ANO). Představila poslancům novou ředitelku úřadu Tatianu Richterovou. Ta sice přednesla svoji vizi jak vést finanční správu, poslance však více zajímal odchod jejího předchůdce Martina Janečka.

Bylo patrné, že Richterová si na postu nové šéfky Generálního finančního ředitelství (GFŘ) věří. Představila hned tři vize: krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou, které obsahovaly změny ve finanční správě na několik let dopředu.

V té krátkodobé například v průběhu dvou let slíbila virtuální finanční správu. "Umožní plátcům daně komunikovat s berní správou a řešit problémy z domova nebo kanceláře," řekla Richterová poslancům s tím, že už od příštího roku by měl začít fungovat systém Moje daně, který ministerstvo financí slíbilo už v roce 2016.

Následovat má zavedení plně elektronické komunikace mezi podnikateli a úřady a takzvané samovyměření daně. Jeho podstata je v tom, že daň je automaticky stanovena ve výši, kterou uvede plátce ve svém daňovém přiznání. A pokud ho nepodá, je stanovena v nulové výši. Odpadá tak čekání na to, jak se úřad s daňovým přiznáním vypořádá, čímž se úřadům uvolní ruce jen na kontrolní činnost.

O samovyměření však už mluvila Schillerová ještě coby náměstkyně tehdejšího ministra financí Andreje Babiše v roce 2016. Slibovala ho již na příští rok, to se ale s největší pravděpodobností nepodaří. "Bude nutná široká úprava legislativy," řekla Richterová.

Špatná pověst správy

Hlavně však připustila, že finanční správa prochází složitým obdobím, protože ji negativně vnímají daňoví poplatníci, odborná veřejnost i politici. Richterová proto slíbila lepší komunikaci s médii. "Také chci zahájit spolupráci s VŠE, s cílem zajistit vyšší počet pracovníků s bakalářským a magisterským vzděláním," slíbila nová ředitelka GFŘ.

Poslanci sice Richterovou vyslechli a netajili se ani tím, že změnu ve vedení GFŘ vítají, více je však zajímal odchod předchůdce Richterové - Martina Janečka. "Jsem rád, že ke změně došlo, ale jsme tu kvůli bývalému vedení," vzal si slovo poslanec za ODS Jan Skopeček.

Poslanci poukazovali na to, že Janeček sice v listopadu loňského roku odešel na vlastní žádost, ale učinil tak až po řadě skandálů, které provázely jeho kariéru ve vedení GFŘ. Byly to například desítky prohraných soudních sporů s majiteli firem, které poslaly do konkurzu Janečkovi úředníci takzvanými zajišťovacími příkazy.

Ty umožňují zabavení veškerého majetku firmy a tedy i její okamžitou likvidaci už při pouhém podezření na daňový delikt. Janeček se také na sklonku kariéry proslavil dopisem novomanželům. V něm je úředníci berní správy žádali o počet hostů na svatbě, aby mohli zkontrolovat, zda konkrétní kontrolovaná restaurace vydala správnou účtenku EET za svatební hostinu.

"Odchází na vlastní žádost a ještě na vysokou funkci na ředitelství Jižní Čechy. Byla jste s ním tedy spokojena a co říkáte na jeho novou funkci?" ptal se Skopeček ministryně Schillerové.

Ani po opakovaném dotazu však odpověď nedostal. "Nikdy nic není jenom černé nebo růžové. Za jeho éry se zavedlo do praxe kontrolní hlášení nebo EET, to byl ohromný kus práce, který vedl k vyššímu výběru daní," řekla Schillerová. Za Janečkův hlavní nedostatek pak označila jeho špatnou komunikaci, zejména s médii.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se znovu ptal na praxi odměňování kontrolorů berních úřadů za to, jak vysokou doměří firmám daň. Poukazoval přitom na zjištění Hospodářských novin, ty před několika týdny přinesly důkazy o takové praxi. "Není možné, aby byl kontrolor motivován odměnou podle toho, jak vysokou daň doměří," vzkázal na adresu bývalého vedení GFŘ Kalousek.

Schillerová však takovou věc označila za nepřijatelnou. "Byla jsem ujištěna vedením finanční správy, že se to neděje. Nedělo se to, neděje se to a dít se to nebude," řekla.