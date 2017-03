Růžová kola se mění z aktivity nadšenců v byznys. Zdražují a přicházejí o duši

před 1 hodinou

Bikesharingová služba Rekola výrazně mění pravidla. Kdo ji bude chtít v českých městech nadále využívat, ten si připlatí. Služba nově umožní jednorázové zapůjčení kola. Rekola se tím snaží získat klienty i mezi turisty. Společnost bude pořizovat více nových kol. Ta si lidé častěji půjčují. Stále více bicyklů přichází o duši - nahrazuje ji pěna.

Praha - Před čtyřmi lety se parta nadšenců do cyklistiky rozhodla natřít několik starých bicyklů na růžovo a spustit v Praze první bikesharing - systém sdílených kol. Obyvatelé si růžová kola oblíbili a začaly je využívat stovky lidí. Služba se následně rozšířila do Brna, Olomouce, Českých Budějovic a Teplic. Původně bohulibá činnost stále více připomínala klasický byznys a letos se v něj promění naplno. V nové sezóně, zahájené tento týden, přichází služba Rekola s řadou změn.

Tou nejvýraznější je na první pohled zdražení. Zatímco loni stálo roční členství 900 korun, letos vyjde na 1199 korun. Kolo si přitom bude v rámci členství možné půjčit nikoliv na tři hodiny, jak bylo dosud zvykem, ale pouze na jednu hodinu. Kdo čas přetáhne, bude doplácet.

"Naším cílem je letos službu zkvalitni a hlavně dosáhnout toho, aby byla spolehlivá," vysvětluje zakladatel a šéf Rekol Vítek Ježek. Podle něj bylo zdražení a zavedení nových poplatků nezbytné, aby služba dál fungovala a současně se rozvíjela. "Čistě punková verze, která zezačátku fungovala na bázi nadšenců, nebyla dlouhodobě udržitelná," dodává Ježek.

Společnost chce letos oslovit více lidí. Zavedla proto jednorázové půjčení bicyklů i pro zájemce, kteří nemají zaplacené roční členství. Ti za hodinu jízdy v Praze zaplatí 32 korun - stejně jako za přestupní jízdenku v MHD, jejíž platnost je 90 minut. "Chceme tímto způsobem zacílit především na turisty," říká Ježek. V ostatních městech, kde Rekola působí, vyjde jednorázové zapůjčení levnější.

Zájemci budou muset do systému společnosti zadat číslo své platební karty. Jednorázoví klienti se navíc musí navíc smířit s řadou poplatků. Například, když bicykl nezaparkují v jednom z určených stanovišť, zaplatí dalších 16 korun. Pokud navíc nechají kolo mimo povolenou zónu, firma si odečte desetinásobek jednorázové výpůjčky, což by v Praze znamenalo 320 korun.

Do společnosti Rekola koncem loňského roku vstoupil zakladatel společnosti Mall.cz, který do růžových kol investoval desítky milionů korun. Díky nim letos plánuje společnost nakupovat nová kola. Těch by mělo být jen v Praze až 450 - loni to bylo o 150 méně.

Statistiky společnosti říkají, že čím novější kolo je, tím větší zájem o něj lidé projevují a tím větší výdělek tak může společnosti přinést. Přibyde také bicyklů, které nemají kola vyplněná duší, ale pěnou.

Letos vůbec poprvé začnou Rekola na místa, kde je velká poptávka, zavážet autem. Naopak bicykly, které několik dní stojí na jednom místě, speciální vůz odveze pryč.

"Kola budeme navíc vybavovat systémem GPS," doplňuje Ježek. Původně systém fungoval na bázi mobilní aplikace. Klienti sami pomocí chytrých telefonů vyplňovali informace o tom, kde se kola nachází. "Největší problém pro nás byl, když takto někdo vyplnil například místo špatně a další zájemce na místě kolo nenašel," vysvětluje Ježek. Díky GPS by se neměly podobné situace do budoucna stávat.

Rekola také letos plánují v Praze rozšiřovat zónu, kde bude možné kola parkovat. Které lokality v systému sdílení kol přibydou, zatím není jasné. Rozhodnutí by mohlo padnout na přelomu dubna a května.

Firma se chce dál rozvíjet a Ježek by do budoucna s růžovými koly chtěl proniknout i do zahraničních měst. V případě, že by se Praha rozhodla vypisovat tendr na městský bikesharing, o což se v minulosti neúspěšně pokoušel pražský dopravní podnik, chtějí být Rekola u toho.

autor: Adam Váchal