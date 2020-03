Menu pro školáky, dovážky domů. Restaurace v Česku statečně bojují o nouzové přežití

Restaurace v Česku čeká nelehké období. Zkrácení provozní doby, chybějící turisté i úbytek místních zákazníků se podepíše na jejich tržbách. Některé firmy z oboru očekávají až poloviční propad. Řada provozovatelů se ale situaci snaží čelit - doručením jídla domů, předpřipravenými polotovary či menu pro školáky.

"Omezení provozu není příjemné, ale uvědomujeme si, že si to situace vyžaduje a zdraví je pro nás důležitější než finanční prospěch," říká k vyhlášení nouzového stavu Draho Širůčka z pražské restuarace Stejkárna Orionka.

Dodává však, že pro odvětví bude tato situace zdrcující. "Ne ale z důvodu omezení provozu, ale z doprovodných jevů, zejména strachu," vysvětluje pro Aktuálně.cz Širůčka.

Podle sítě restaurací Ambiente nicméně omezení provozní doby ve večerních hodinách pokles tržeb přinese. A ten podle ní může být likvidační i pro mnohé prosperující podniky. Klíčové podle sítě bude v nouzovém stavu nejen zajistit jídlo hostům, ale také postarat se o výplaty zaměstnanců.

Ztráty za miliardy

Ještě v lednu vykázaly maloobchodní tržby meziroční růst. Za březen a duben - tedy za období, kdy koronavirus naplno propukl i v Česku - už ale ekonomové očekávají významný propad. "Předpokládáme, že únorové výsledky maloobchodu budou ještě poměrně příznivé, avšak v březnu maloobchod pocítí hluboký propad, daný opatřeními proti šíření koronavirové nákazy," říká ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Jen stravovací provozovny podle něj přijdou kvůli měsíčnímu vládnímu omezení jejich otevírací doby o 10 až 12 miliard korun. "Přičemž za březen to bude šest až sedm miliard," předpovídá ekonom.

Podle společnosti Storyous, která restauracím v Česku dodává pokladní systémy, bude propad tržeb restaurací kvůli krizovým opatřením vlády až poloviční.

Rozvážka, polotovar i prodej do ulice

Aby restaurace omezily propad svých příjmů i obavy svých zákazníků, začínají vymýšlet nové způsoby, jak lidi k objednávce jídla přilákat.

"Už za pár dní bude náš pokladní systém rozšířen o možnost objednání jídla s sebou i z restaurací, které dosud tuto možnost nenabízely. Lidé si budou moct objednávat z restaurací on-line, zaplatit kartou z domova a jídlo si v restauraci jenom vyzvednout," dodává za Storyous šéf firmy Igor Třeslín.

Na jídlo s sebou, rozvážky, ale i polotovary či prodej do ulice a přes e-shopy se začíná zaměřovat také Ambiente. "Dlouhodobě dodáváme pečivo na Rohlík.cz, tento týden jsme se domluvili na rozvozu s dovážkovou službou Wolt," popisuje situaci Tomáš Hánek z Myšáka.

Pokud podle něj během následujících dní poklesne počet hostů, kteří si chtějí v podniku sednout, je připravený uzavřít horní patro, rozšířit provoz pekárny a začít prodávat sladkosti s sebou.

Cukráři z Esky plánují zvýšit počet pekařů a nabídku bistra rozšířit o další pečivo. "Pec na chleba je na své maximální kapacitě, ale budeme péct víc bábovek, loupáků a dalšího sladkého pečiva, které si lidé mohou koupit domů," dodává David Marek z Esky.

V Pizze Nuova zaměstnanci testují předpečenou pizzu jako polotovar, který je možné dopéct doma v troubě. Další podniky přímo uvažují o zřízení výdejních okének pro případ příkazu vlády úplně zavřít.

Například brněnská Pivovarská restaurace Moravia se zase rozhodla hostům předčasně otevřít venkovní zahrádku a už před časem začala po uzavření školních jídelen nabízet polední menu pro školáky. Takové menu následně začaly na sociální síti Facebook nabízet i mnohé další podniky, například pražská restaurace Na Slamníku.

"Rozhodli jsme se pro zavedení poledního menu pro školáky, abychom ulevili maminkám a tatínkům, kteří třeba mají home office, nebo jsou v práci a děti jim hlídá někdo jiný. Občas prostě nejsou prostředky, čas nebo energie na uvaření plnohodnotného oběda, a tak bychom jim za nejnižší možnou cenu, která nám pokryje náklady na výrobu jídla rádi nabídli tuto možnost," říká pro Aktuálně.cz Štěpán Kalus z restaurace Na Slamníku s tím, že rozvozy jídel prozatím podnik neřeší.

Konec večírků

S nastaveným vládním omezením souvisí nejen nižší počet hostů obecně, ale také odhlašování objednaných skupin a večírků. Třeba v Plzni se obsazenost podniků snížila už počátkem týdne.

Daniela Drtilová z plzeňské restaurace Beer Fractory pro agenturu ČTK uvedla, že se velké rezervace ruší již od minulého týdne a tento týden je ještě horší. Restaurace s více než 200 místy se nicméně dohodla, že zatím nebude nic měnit, ani neomezí počty jídel. Podnik neuvažuje ani o tom, že by k lákání hostů snížil ceny jídel nebo piv, hlavně kvůli tomu, že mu od minulého týdne klesly tržby o polovinu. To už bychom mohli rovnou zavřít, podotkla Drtilová pro ČTK.

Podle ní jsou stále obědy slušně obsazené, ale méně chodí starší lidé. Zájem o pivo z Beer Factory je stejný. "Včera jsme vezli velký objem sudů i lahví do Prahy i Liberce, ale jak to bude příští týden, tak to netušíme," řekla Drtilová. Některé minipivovary v regionu už hlásí pokles objednávek. Vozí sudy ze závozů zpět a chtějí pivo lahvovat.

Rozhodnutím vlády o nouzovém stavu Česku došlo k omezení pro provozu stravovacích provozoven už ve čtvrtek. Ve 20:00 se musejí zavřít restaurace, hospody nebo bary a nesmějí se i v dalších dnech otevřít před 06:00.