Zakažte reklamu na pohřební služby v okolí nemocnic, chtějí lidovci. Vláda je nepodpořila

před 5 hodinami

Praha - Vláda hnutí ANO nepodpořila předlohu KDU-ČSL o rozšíření zákazu reklamy pohřebních služeb na přístupové cesty k areálům zdravotnických a sociálních zařízení.

Lidovci chtějí vymýtit tuto reklamu z přístupových cest k areálům zdravotnických a sociálních služeb do půlkilometrové vzdálenosti od vchodů. Propagaci pohřebních služeb na těchto místech pokládají za neetickou a necitlivou.

Nyní je reklama na pohřební služby zakázána v areálech zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně jejich oplocení. Autoři předlohy tvrdí, že se poutače často přesunuly před vchody a do bezprostředního okolí nemocnic.

Podle vládních legislativců by však novela nesplnila zamýšlený cíl, případně by mohla vést - vzhledem k četnosti těchto zařízení - téměř k plošnému zákazu propagace pohřebních služeb ve městech a v obcích. Legislativci upozornili na to, že předloha nevylučuje plochy a nemovitosti, které jsou kolem těchto cest.

Poslance KDU-ČSL Jana Čižinského postoj kabinetu překvapil. "Lidé si každý den stěžují na neetickou reklamu, chtěli jsme ten problém vyřešit," řekl. Ministrům doporučil se jít před nějakou nemocnici podívat - zmínil například pražskou Nemocnici Na Bulovce.

Nezávisle na stanovisku vlády nyní návrh projednají poslanci. Čižinský doufá, že předlohu pustí do druhého čtení.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje také na výklad pojmů zdravotnická a sociální zařízení. Jde podle něj nejen o nemocniční areály, jak je zmiňují předkladatelé, ale také o jednotlivé ordinace lékařů, azylové domy nebo noclehárny.

"Praktické zacílení návrhu by bylo ve skutečnosti mnohem širší, než předkladatelé patrně předpokládali," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.