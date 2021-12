ERÚ: Elektřina a plyn lidem i firmám příští rok zdraží, zvýší se i regulovaná složka

Filmové a televizní ceny Český lev budou předány 5. března ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Večerem má provázet režisér a herec Jiří Havelka, oznámila ve středu pořádající Česká filmová a televizní akademie. Ta bude vybírat ze 32 hraných celovečerních snímků, nominace představí 17. ledna.

"Předávání uměleckých cen v přímém přenosu je trochu jako divadelní představení. Má to začátek a konec a mezitím se může stát cokoli. A to je na tom lákavé. Zároveň nikdy nejsou spokojeni všichni," říká Havelka. Ceremoniál režíruje Tereza Kopáčová, která má na kontě televizní film Metanol nebo seriály Ochránce a Případ Roubal. "Mám tuhle slavnost českých filmařů velmi ráda a je to jeden z mála žánrů, které jsem si zatím nevyzkoušela," doplňuje Kopáčová.