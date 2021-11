Je řešením drahých energií fotovoltaika na střeše? Ptejte se experta, kdy se vyplatí

před 20 minutami

Ptá se: Ferda

Dobrý den, chci se zeptat na bezpečnost baterií, bez kterých se asi fotovoltaická elektrárna moc nevyplatí. Přičemž dochází k požárům baterií u jiných typů použití (viz článek níže).



https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/pozar-elektromobil-autobus-nemecko-mnichov.A211020_195651_automoto_fdv



Šlo by to řešit postavením zděného zahradního domku cca 15 m za rodinným domem, přičemž solární panely by byly na rodinném domě? Děkuji.