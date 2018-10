Hotovo, hlásí stavbaři na rozšíření D11 u Prahy. Nový pruh ale zprovozní až za 4 roky

Modernizace druhé části v opačném směru začne v březnu nebo dubnu příštího roku. Celá modernizace si vyžádá 788 milionů korun bez daně.

Praha - V noci na pátek zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic prvních osm kilometrů pravého pásu hradecké dálnice D11 z Prahy k exitu na Jirny. Modernizace druhé části v opačném směru začne v březnu nebo dubnu příštího roku. Celá modernizace si vyžádá 788 milionů korun bez daně. Uvedl to dnes mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

"Oprava je stavebně dokončena a během víkendu zmizí i dopravní omezení směrem do Prahy," uvedl Rýdl.

Na dálnici stavební firma Skanska podle mluvčí Terezy Mitošinkové vyměnila povrchy, kanalizaci, svodidla a vybudovala nové protihlukové stěny. Součástí stavby je rekonstrukce křižovatek spojujících dálnici s Pražským okruhem. "Modernizace v druhém směru a tím i dokončení celého úseku by mělo skončit příští rok v září," uvedla.

Po dokončení modernizace bude celý úsek připravený pro provoz ve třech pruzích v obou směrech. Využití tří pruhů ale bude možné až po dodatečných úpravách, které si vyžádají i novou studii vlivu na životní prostředí. Jde o odvod kanalizačních vod a vytvoření dodatečných protihlukových stěn. Podle Rýdla by se šest pruhů mohlo začít využívat v letech 2021 až 2022.

Do budoucna připravuje ŘSD zvýšení kapacity D11 na tři pruhy v každém směru až do Poděbrad. Na tři pruhy by se měly rozšířit i dálnice D10 v úseku mezi Prahou a Mladou Boleslaví, D8 k Nové Vsi, D7 do Kladna a D5 do Berouna. Před dokončením je zkapacitnění D1 u Brna.

Vedle pokračující modernizace D11 čeká ŘSD v příštím roce poslední etapa oprav na D8, spočívající v demolici mostu u Zdib a zejména pokračující modernizace D1, kde poběží oprava mezi 12. a 9. kilometrem do Prahy a celkem by se mělo začít nebo pokračovat v modernizaci zbývajících pěti úseků. Modernizovaných je v současnosti 90 z necelých 200 km dálnice. Dokončena by měla být do konce roku 2021.