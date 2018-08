Most na D11 u Poděbrad čeká oprava, je podobný zřícenému mostu v Janově

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Lanový most přes řeku Labe na dálnici D11 u Poděbrad čeká v příštím roce oprava. Ze současné kategorie čtyři, tedy uspokojivý stav, se na sedmistupňové škále po opravě posune do kategorie dvě, velmi dobrý. Most u Poděbrad má podobné konstrukční prvky jako před týdnem zřícený dálniční most v italském Janově. Silničáři na mostu u Poděbrad udělali pravidelnou prohlídku, informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Rýdl. Stavbaři by příští rok měli na mostu z roku 1989 vyměnit mostní závěry, elektroinstalaci či opravit utěsnění prostupu závěsů střední římsou. Počítá se také s instalací snímačů, které budou sledovat napětí v nosných lanech.