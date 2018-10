První české banky se chystají v listopadu spustit okamžité platby, zaberou pár vteřin

Od listopadu plánují službu spustit Česká spořitelna a Air Bank. Služba ale bude skutečně funkční, až ji spustí většina nejvýznamnějších bank.

Praha - Zákazníci českých bank budou příští měsíc o krok blíž zásadní změně, na kterou už roky čekají. První dvě tuzemské banky po měsících příprav radikálně zrychlí převody peněz a spustí takzvané okamžité platby. Poslat peníze z účtu v jedné bance na účet u druhé dosud trvalo hodiny nebo i den. Nově to zabere jen pár vteřin.

Od 19. listopadu novinku spustí Česká spořitelna, největší banka na trhu co do počtu klientů. Reálně ale služba může začít fungovat, až se ke spořitelně přidají další banky.

Novinku zavede ve stejný měsíc i Air Bank, která službu spustí v pilotním provozu zatím jen pro své zaměstnance. Službu ještě na letošní rok může nabídnout podle svého mluvčího i banka Creditas.

Nové mezibankovní převody technicky zajišťuje Česká národní banka (ČNB), která podle Petry Vodstrčilové z tiskového oddělení systém v ostrém provozu spustí od 1. listopadu. Na reálné rozšíření okamžitých plateb budou ale muset zákazníci počkat do příštího roku, kdy připojení chystají i ČSOB, Komerční banka, UniCredit, Raiffeisenbank a další.

Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, řekl v rozhovoru pro HN, že změna je nevyhnutelná. "Věřím v přímé platby dlouhodobě. Myslím si, že to je správně a pro klienta dobře. Je nutné u toho být a co nejdřív se učit, jak přímé platby fungují, kde mají úskalí," řekl Salomon.

Banky ke změně nutí sami klienti

Banky ke zrychlení plateb nutí tlak klientů, kteří čím dál tím víc využívají mobilní telefony a chytré aplikace. Na trh se dostávají inovace, které umožňují jednou aplikací ovládat různé účty, a globální fintechové firmy, jako třeba TransferWise nebo Revolut, už nabízejí převody peněz v reálném čase. Navíc estonsko-britský TransferWise nabízí i bankovní účet "bez hranic," který tuzemským klientům bezplatně vytvoří v Německu, USA a ve Velké Británii.

Salomon také řekl, že se spuštěním rychlých převodů mezi bankami nelze otálet, protože ji stejně už vlastně simulují platební karty. Na změnu navíc i kromě technologií tlačí evropské regulace.

Zatím ale půjde jen o první fázi. Okamžité platby bude spořitelna nabízet pouze klientům, kteří platbu označí jako expresní a za službu zaplatí jako za dosavadní expresní platbu 125 korun. Dosud ale i expresní převody trvají třeba několik hodin. O víkendech a v noci nejsou dostupné vůbec. Cenovou strategii v okamžitých platbách spořitelna ještě na příští rok nemá. "Není vyloučeno, že dříve nebo později budou okamžité platby stát jako běžná platba," řekl Salomon.

Na to, aby systém okamžitých plateb začal v Česku naplno fungovat, je zapotřebí, aby se do něj zapojily všechny významné banky. Projekt provází zpoždění, protože ne všechny banky jsou na něj už nyní dostatečně připraveny. Česká bankovní asociace na konci loňského roku oznámila, že se banky s ČNB dohodly na přípravě systému a že nová služba by měla být spuštěna do konce letošního roku. Důvodem pozdějšího termínu celoplošného zavedení může podle asociace být nutnost prodloužit testování či rozhodnutí nezavádět celoplošný provoz až po novém roce. Konec roku není totiž kvůli náporu administrativy ideální pro zavádění nových produktů.

"Odhadování termínů v oblasti rozsáhlých IT projektů není nikdy jednoduchou záležitostí. A že jde v tomto případě o zásadní a rozsáhlý projekt, o tom není pochyb," říká Tomáš Hládek, expert ČBA na platební styk.

Většina bank HN řekla, že přesunuly spuštění okamžitých plateb, protože systém potřebují otestovat, nejsou dostatečně připraveny nebo mají rozpracované další projekty, které potřebují dokončit.

Všechny významné banky pro běžné klienty HN potvrdily, že okamžité platby považují za důležitou službu. Termíny spuštění se ale zdráhají zveřejnit. Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky, řekl, že v plánu rychlé převody umožnit příští rok. Mluvčí Equa bank a mluvčí ČSOB a Raiffeisenbank řekli, že inovaci plánují na druhou polovinu příštího roku. Jakub Kos, senior manažer Moneta Money Bank pro platební styk, řekl, že službu chystají na třetí čtvrtletí příštího roku, a mluvčí mBank uvedl, že službu zavedou, až půjde o systém, který poběží napříč bankami. Podobně se vyjádřila Sberbank.

Jak banky službu zpoplatní, zatím není jasné. Podle šéfa Raiffeisenbank Igora Vidy si klienti zvykli na to, že v rámci svých bankovních účtů mají běžné platby zdarma. "Vysvětlovat klientům, že za platbu, která probíhá digitálně, by měli platit, by bylo dost obtížné," řekl Raiffeisenbank.