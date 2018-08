Peníze přijdou na účet ve stejný den, kdy je odešlete. Další banka zrychluje platby

Banky zrychlily převody dobrovolně - zákon jim totiž stále nechává čas na odeslání platby až do příštího dne. Skutečná revoluce má přijít za pár měsíců.

Praha - Dopoledne zadáte platbu z vašeho účtu, odpoledne ji má příjemce v jiné bance. Zrychlení, které už nabízí většina tuzemské konkurence, nově zavádí i Komerční banka.

Za novinku, díky níž přijde platba ještě tentýž den, si přitom klienti nemusejí připlácet nad rámec běžné odchozí transakce. Nejde tedy o nadstandardní a obvykle drahou službu známou jako expresní či prioritní platby.

Rychlejší převod korun do jiné banky má důležitou podmínku: musíte ho zadat v internetovém bankovnictví ve stanovené lhůtě. Ta se v různých bankách liší, nejčastěji ale máte čas celé dopoledne.

Zatímco Air Bank nabízí tuto výhodu už od svého startu před sedmi lety, mnoho dalších bank se přidalo v posledních měsících. Ke zrychlení plateb pomohl loňský krok České národní banky, která od ledna 2017 snížila ceny za "mezibankovní platební styk". Za zpracování každé platby sice jednotlivé banky musí ČNB nadále platit devět haléřů, až do 13. hodiny však k této základní částce nově neplatí přirážku. Ta pak činí jednu korunu od 13:00 do 14:30, a dokonce čtyři koruny od 14:30.

Banky zrychlily převody dobrovolně - zákon o platebním styku jim totiž stále nechává čas na odeslání platby až do příštího dne (naopak k připsání platby pak musí dojít neprodleně po jejím obdržení z clearingového centra ČNB). Z větších bank zatím rychlejší odeslání plateb bez příplatku negarantují UniCredit Bank a Sberbank. U dalších dvou - Raiffeisenbank a mBank - je ale potřeba stihnout zadání platby do osmi ráno, nelze tedy hovořit o dopoledni.

Odešle standardní platbu do jiné banky tentýž den? Dokdy je potřeba ji zadat v on-line bankovnictví? Air Bank Ano - do 11:30 Creditas Ano - do 12:30 Česká spořitelna Ano - zhruba do 13:00 ČSOB / Poštovní spořitelna Ano - do 12:00 Equa bank Ano - do 10:30 Expobank Ano - do 12:00 Fio Ano - do 12:00 Hello bank Zřejmě ne (v obchodních podmínkách to neslibuje, na dotaz nereagovala) Komerční banka Ano - do 12:00 mBank Ano, ale jen do 8:00 Moneta Ano - do 12:00 Raiffeisenbank Ano, ale jen do 8:00 Sberbank Ne (jen za příplatek jako expresní platbu) UniCredit Bank Ne (jen za příplatek jako expresní platbu)

Kdo chce mít stoprocentní jistotu, že jeho platba přijde do jiné tuzemské banky v tentýž den, může u většiny účtů využít prioritních či expresních plateb. Jejich "uzávěrky" sice bývají o trochu později než u běžných plateb, přesto jde v lepším případě o časné odpoledne. Jsou ale výrazně dražší - klient si obvykle připlatí kolem 100 korun.

Například u UniCredit Bank lze expresní platbu zadat do 13:30 hodin, u Komerční banky do 14 hodin. Nejdražší Sberbank si účtuje poplatek 200 Kč, platbu nazvanou jako urgentní přitom přijímá jen do 11 hodin. Nejlevnější je Equa bank - za 29 Kč můžete peníze odeslat do 12 hodin (bez příplatku do 10:30).

Převod mezi bankami funguje jen v pracovní dny. Skutečnou revoluci v rychlosti plateb přinese až nový systém takzvaných okamžitých plateb. Platby se pak zpracují tak, jak by člověk v dnešní době očekával - tedy během několika sekund a kdykoliv, tedy i během noci nebo o víkendech.

Letos v září by mělo začít neveřejné testování okamžitých plateb mezi bankami. "Na podzim, pravděpodobně od listopadu, by se mohl spustit pilotní provoz, do něhož se zapojí omezené množství lidí, zpravidla se jedná o zaměstnance bank. Spuštění pro klienty se očekává na jaře příštího roku," říká mluvčí Air Bank Jana Karasová.

O zavedení okamžitých plateb v příštím roce hovoří také ostatní banky. Většina z nich se zatím nevyjádřila, zda je bude účtovat jako dosud běžné transakce, nebo jen za příplatek.