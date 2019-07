Od terapie k podnikání. V Řevnicích u Prahy budou duševně nemocní vyrábět čokoládu

Cestující, kteří se na Štědrý den roku 2018 ocitli v tranzitním prostoru pražského letiště na Ruzyni, dostali darem malé perníkové letadlo. Celkem 16 tisíc ozdobených sušenek vyrobili před Vánocemi pracovníci kavárny Modrý domeček v Řevnicích jižně od Prahy. Ta zaměstnává více než dvě desítky lidí s kombinovaným postižením a duševními nemocemi z Řevnic i blízkého okolí. Díky penězům z evropského rozpočtu teď úspěšný podnik čeká rozšíření. V nové velké provozovně začne vyrábět i čokoládu.

Kavárna na náměstí třítisícových Řevnic je nepřehlédnutelná. Její zářivě modrá fasáda ladí s názvem - Modrý domeček. Už 12 let tady lidé se zdravotním postižením vaří a pečou domácí koláče, kávu, polévky i hlavní jídla.

Se sociálním podnikáním začaly v roce 2007 dvě terapeutky z místního stacionáře pro děti a mládež. "Tehdy začal jednak boom kavárenské kultury obecně a jednak sociálních projektů, zrovna končilo první období evropských fondů. A my hledali uplatnění pro klienty stacionáře, kteří dospěli," vzpomíná Zuzana Dudová, jedna z terapeutek, která je dnes ředitelkou spolku Náruč, provozovatele kavárny.

Kavárna může díky evropským penězům zaměstnávat 25 lidí se zdravotním postižením. Podporu získala už dvakrát, pokaždé z takzvaných strukturálních fondů, které mají zlepšovat ekonomickou a sociální situaci v regionech unie.

Konkrétně do sociálních fondů, které mají podporovat zaměstnanost, směřuje zhruba desetina unijního rozpočtu. Do Česka v posledním ukončeném dotačním období v letech 2007-2013 přiteklo bezmála 100 miliard korun.

Ze všech evropských fondů pak může Česko až do roku 2020 čerpat necelých 24 miliard eur, tedy asi 610 miliard korun. Ke konci června letošního roku bylo žadatelům proplaceno téměř 230 miliard.

Jinam bych nešla

Baristka Petra Klusoňová v Modrém domečku obsluhuje už více než šest let. Vystudovala vysokou školu, pak ale onemocněla. "Jsem na baru i na place, baví mě to oboje. Jsou tu lidé, které mám ráda," říká usměvavá hnědovláska. Do Řevnic dojíždí každý den vlakem z hlavního města, z centra to trvá asi půl hodiny. Práci by si našla i v metropoli, měnit ale nechce. "Jsem tu spokojená," říká.

"Kromě kavárny jsme výrobu postupně rozšířili také o catering a něco, čemu říkáme 'jedlé dárky'," vysvětluje ředitelka Dudová nad sklenicemi s marmeládou, slaným karamelem a sušenkami, které jsou vystaveny na polici v kavárně.

"Vyrábíme pro ČSOB, Deloitte, pražskou galerii DOX… celkem spolupracujeme asi s 80 firmami," popisuje Dudová, čím si na svůj provoz sociální podnik vydělává.

Především vánoční balíčky s dárky pro zaměstnance velkých firem se staly postupem času tak oblíbené, že Modrý domeček musel zájemce i odmítat. "A proto jsme potřebovali nové prostory," říká Dudová. Bývalou restauraci s bowlingovou dráhou si teď podnik opravuje za vlastní peníze.

S vybavením a školením lidí, kteří budou nově vyrábět také vlastní čokoládu, pomůžou opět evropské fondy. Z programu na podporu sociálního podnikání vyplatilo ministerstvo práce a sociálních věcí, které tyto dotace spravuje, více než čtyři a půl milionu korun. "Zatím přibudou čtyři pracovníci s postižením a jeden vedoucí výroby, do budoucna počítáme s ještě více lidmi," doplňuje Dudová.

I zkušení až na třetí pokus

Žádosti o dotace si Modrý domeček, respektive spolek Náruč, píše a podává sám. Zuzana Dudová kromě podnikání v Řevnicích působí jako externí konzultantka právě pro projekty hledající podporu sociálního podnikání.

I přesto se jí a jejím kolegům podařilo získat letošní dotaci až na třetí pokus. "Trvalo nám, než jsme se trefili do odhadu výdělku," vysvětluje. Každá žádost musí obsahovat zevrubný plán podnikání a právě s tím má podle Dudové řada žadatelů v sociální oblasti problém. "Nejsou schopni určit a popsat vlastní cíle, na tom ztroskotají někdy úplně převratné myšlenky," říká.

V nové výrobně čokolády a dalších cukrovinek už nezbyly prostředky na dva stroje na zpracování těsta. Oba by stály více než čtvrt milionu korun a Dudová by na jejich pořízení ráda znovu získala podporu z evropských fondů. Aktuální období, ve kterém EU přijímá žádosti o podporu, bude ale brzy končit a od roku 2021 bude mít Česko nárok jen na tři čtvrtiny dosavadního balíku peněz.

"Momentálně se od ministerstva (práce a sociálních věcí, pozn. red.) snažíme zjistit, jestli bude vůbec nějaká podpora sociálního podnikání. Měly by vzniknout programy půjček, o ty bychom velmi stáli," říká Dudová.

Právě úvěry a záruky by měly být v novém dotačním období snadněji dostupné. Podniky by tak peníze získané od EU prostřednictvím českých ministerstev nebo agentur, které mají dotace na starosti, po čase vrátily do rozpočtu k dalšímu použití. Dudové se taková možnost zamlouvá. "I běžný podnik si bere půjčky na stroje nebo investice, které potom splácí. Není to nic speciálního," uzavírá.

