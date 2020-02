EET letos přispěje do rozpočtu 15,2 miliardy. Od května se rozšíří na další odvětví

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla letos do veřejných financí přinést 15,2 miliardy korun. Z této celkové částky souvisí 2,4 miliardy korun s květnovým rozšířením EET na obory, které jí dosud nepodléhaly.

Květnové rozšíření EET se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle ministerstva financí by se to mělo vztahovat zhruba na 300 000 podnikatelů.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je přitom zaměřena na přijímání plateb v hotovosti, upozornila na čtvrteční tiskové konferenci Alena Schillerová (ANO).

V roce 2021 by pak měla EET podle Schillerové přispět do rozpočtu 19,2 miliardy korun, z toho rozšíření o další obory 6,4 miliardy. V roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, z toho rozšíření 7,7 miliardy Kč.

Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno 192 000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek. Za roky 2017 až 2019 vyčíslilo ministerstvo financí přínos EET zhruba na 33 miliard korun.

Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou o EET obrátila minulý měsíc na Ústavní soud. Svůj návrh spojila s žádostí o přednostní projednání. Rozšíření EET v září schválila sněmovna, když přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto. "EET se stala nedílnou součástí ekonomiky a již ji nikdo a nikdy nezruší," uvedla ve čtvrtek Schillerová.

V souvislosti s novelou, která působnost EET rozšiřuje, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty některé služby a zboží, například vodné a stočné, audioknihy, ale i točené pivo.

Podnikatelé mohou od 1. února v souvislosti s květnovým spuštěním třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) zažádat o zařazení do tzv. zvláštního režimu evidence tržeb. Mohou jej využít v případě, že nejsou plátci DPH a nemají více než dva zaměstnance. Zároveň jejich příjmy z evidovaných tržeb za rok nepřesáhnou 600 000 korun.

V rámci zvláštního režimu nebude muset být podnikatel připojen k internetu a tržby v EET bude evidovat pomocí papírových účtenek, které dostane od finančního úřadu. Dále by měl každé čtvrtletí zaslat informace o tržbách na finanční úřad a mít v provozovně vyvěšené oznámení o využívání EET ve zvláštním režimu. Off-line evidence tržeb bude možná od května.

V souvislosti s rozšířením EET také ministerstvo chystá informační kampaň, konference a odborné semináře. Podnikatelé mají k dispozici informační linku 225 092 392.

Celkové výdaje státního rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na letošní rok 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. Schodek má být 40 miliard korun.

