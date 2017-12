Poslední dvoukolejná trať v Česku, kde ještě musí jezdit motorové lokomotivy, dostane elektřinu

před 2 hodinami

Správa železniční dopravní cesty investuje miliardy do takzvané Vlárské dráhy, součástí je rekonstrukce stanic Slavkov u Brna a Kyjov.

Brno - Miliardy korun se chystá investovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) do 70 kilometrů Vlárské dráhy mezi Blažovicemi na Brněnsku a Veselí nad Moravou.

"Vedle kompletní modernizace se bude trať i elektrizovat. Jde o poslední dvoukolejnou trať v Česku, kde ještě musí jezdit motorové lokomotivy," řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. První etapa by mohla začít ideálně v roce 2021.

SŽDC vypsala soutěže na projektovou dokumentaci pro první etapy. Celkem je jich pět. Dvě obsahují rekonstrukci stanic Slavkov u Brna a Kyjov, první za 413 milionů korun, druhá za 600 milionů korun.

Dále se jedná o traťové úseky z Blažovic do Nesovic za 1,53 miliardy korun, z Nesovic do Kyjova za 2,69 miliardy korun a z Kyjova do Veselí za 4,16 miliardy. Úsek mezi Blažovicemi a Brnem se již postupně rekonstruuje, některé části jsou hotové a elektrizací trať prošla před několika desetiletími.

Při rekonstrukci se bude lokálně dělat nový traťový svršek a spodek, nové bude na trati sdělovací a zabezpečovací zařízení, část mostů potřebuje rekonstrukci. V úsecích se budou upravovat některé další stanice, ne však tak velkoryse jako Kyjov a Slavkov. "Ve Slavkově se plánuje stavba dvou nástupiště a podchodu," uvedla Šubová.

Dokončení celé trati bude záviset na rychlosti stavebního řízení a na finančních možnostech SŽDC. Díky rekonstrukci se zvýší rychlost, což bude mít vliv na menší zpoždění a větší pravidelnost, zvýší se bezpečnost a doprava bude ekologičtější. Dnes po trati jezdí převážně soupravy motorového vozu s vagony, na vytíženější vlaky České dráhy nasazují soupravu s motorovou lokomotivou.