Plus pro přírodu i majetné Čechy. Experti hodnotí dotaci na opravu "domů po babičce"

Do Národních sportovních center by stát mohl investovat až 6,4 miliardy korun

Do Národních sportovních center by stát mohl v následujících deseti letech investovat až 6,4 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu Národní sportovní agentury (NSA), který dnes schválila vláda. Pro…

Přečíst zprávu