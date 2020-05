Pivovarníci chtějí do hospod vrátit život. Lákají na pivo zdarma i zelený speciál

View this post on Instagram

Už společně zachraňujeme skoro 2500 hospod. A další můžeš hodit lano ty. Stačí jít k nám na web a pozvat ji. Bude pak mít mnohem větší šanci přežít tuhle krizi – věrní štamgasti ji podrží. Takže si to naopak nebude muset jít hodit tvůj oblíbený výčepák. Odkaz na záchranu najdeš v biu.