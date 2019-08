Zdegenerovaný český chmel. Nová "vlajková loď" se zaorává, malá hořkost ohrožuje pivo

Přibližně 800 hektarů v Česku populární odrůdy chmele - Žateckého červeňáku má podle Hospodářských novin letos výrazně horší kvalitu, než na kterou jsou tuzemští pěstitelé, ale i sládci zvyklí. České pivo by kvůli tomu podle HN mohlo ztratit v cizině své dobré jméno. Někteří pěstitelé dokonce nechávají chmel z nových sazenic na vlastní náklady vyorat a viní Chmelařský institut Žatec, který je vyšlechtil a dodal. Institut naopak tvrdí, že sadba od něj je v pořádku a vinu svaluje na počasí.

Hospodářské noviny připomínají, že "české pivo" je nejen obchodní pojem, ale hlavně registrovaná obchodní značka. Aby mohly pivovary vařit "české pivo", musí na jeho výrobu použít jednu ze tří vybraných odrůd chmele - Žatecký poloraný červeňák, Sládek nebo Premiant. První jmenovaný je v Česku nejrozšířenější a pěstuje se na více 4 349 hektarech, což je 87 % rozlohy českých chmelnic.

Podle materiálů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které mají Hospodářské noviny k dispozici, jsou rostliny na přibližně pětině z této rozlohy, tedy 800 hektarech, zdegenerované. Jedná se o sadbu z produkce největšího výrobce sazenic českého chmele Chmelařský institut Žatec.

Zdegenerovaná rostlina se v praxi projevuje menšími hlávkami, a tedy menšími výnosy, ale také méně hořkou chutí. Vadný chmel totiž obsahuje také pro Žatecký poloraný červeňák netypické množství hořkých kyselin. Obsah těchto látek je ale pro výslednou chuť piva klíčový.

Zatímco pivovary si na problémy zatím nestěžují, pěstitelé ano. Někteří zemědělci, které HN oslovily, dokonce uvažují, že tyto rostliny vyorají a zasadí nové. V Česku jsou ovšem kromě Chmelařského institutu Žatec už jen dva dodavatelé, které smí sadbu chmele prodávat.

Jednatel institutu Josef Patzak však uvedl, že menší hlávky má na svědomí loňské sucho. Pěstitelům navíc údajně několikrát vysvětlil, že si za špatnou úrodu můžou sami nedodržováním správných postupů při pěstování chmele.

Vadný červeňák představuje ohrožení především pro pro státní Budějovický Budvar. Ten nese chráněné označení Budějovické pivo, jež vyžaduje červeňák ze 100 procent. Pokud by Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila, že pivo neodpovídá požadovaným vlastnostem, výrobcům by hrozily tučné pokuty. Kontrolní ústav tento týden kontrolu chmele z minulých dvou let zopakuje znovu. Plošné šetření, které by zjistilo, kolik přesně je postiženo hektarů chmelnic, však podle HN neplánuje.