České vinařství dva roky vyvíjelo nový nápoj. Nachmelené je mix vína a chmele

Specialitu se sníženým obsahem alkoholu, která kombinuje víno a chmel, ve středu v Brně představili zástupci vinařství Vinium Velké Pavlovice. Sycený nápoj s názvem Nachmelené má být alternativou k lehčím alkoholickým nápojům, jako jsou cidery nebo nápoje na bázi piva s ovocnou příchutí.

"Počáteční nápad vzešel od majitele naší firmy, Miroslava Kurky. Právě jeho napadlo zkombinovat víno s chmelem a sladem. V této fázi pak nápad převzal náš provozně-výrobní ředitel," uvedla obchodní ředitelka Vinia Ladislava Antálková.

Vývoj konečné receptury trval dva roky. Ve Viniu testovali různé odrůdy vína, několik druhů sladu i 14 různých druhů chmele. "Nakonec se jako nejvhodnější ukázala kombinace Chardonnay s chmelem české odrůdy Sládek," uvedl provozně-technický ředitel Václav Osička.

Nápoj si měl zachovat chuťové vlastnosti vína a zároveň mít medovou dochuť sladu a nahořklé tóny chmele. Právě chmelení vína bylo technologickým rébusem, který museli při vývoji vyřešit.

"Víno není možné vařit tak jako pivo, protože by tím přišlo o hlavní chuťové parametry. Nakonec jsme koupili stroj na studené chmelení piva. Nachmelené prochází také filtrací, původně jsme zvažovali, že bude zakalené, ale nakonec jsme došli k názoru, že by to zákazník asi neocenil," dodal Osička.

Nachmelené, které ve Viniu stáčejí do lahví o objemu 0,33 litru, už prošlo i prvním testováním u konzumentů. I když výrobce předpokládal, že zaujme spíš ženy, zabodoval podle Antálkové u obou pohlaví.

Vinium už prodalo prvních pět tisíc třetinkových lahví do vinoték, zároveň se s koncem dubna začne Nachmelené prodávat i v řetězcích Billa a Penny Market, s dalšími řetězci Vinium vyjednává. Pro tyto účely má výrobce připravených 130 tisíc lahví. Jedna lahev Nachmeleného podle obchodní ředitelky vyjde koncového zákazníka na 40 korun, v akci bude stát 30 korun.