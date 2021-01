"Laciná" reklama s Bohdalovou budí údiv. Seniory škatulkuje na šetřílky, míní experti

Řetězec Penny Market vsadil v aktuální reklamní kampani na známou herečku Jiřinu Bohdalovou. Ta teď co týden v poměrně neobvyklých spotech zakroužkováním daného zboží v letáku doporučuje, co z něj si koupit. Někteří marketingoví experti se pozastavují zejména nad zjednodušenou formou videí, rezignující na tradiční postupy. U zákazníků ale mohou - i díky Bohdalové - fungovat, míní.

První spot se objevil na facebookových stránkách Penny Marketu už 29. prosince a kromě Bohdalové v něm vystupuje další známá česká tvář, moderátor Leoš Mareš, který celý výstup natáčí na mobil. V tříminutové scéně mu herečka radí, co si ze slevového letáku vybrat. "Vy to prý umíte poznat," říká Bohdalové jeden z nejvlivnějších lidí na sociálních sítích.

Další dva spoty, v nichž už figuruje pouze Bohdalová, se objevily minulý a tento týden. Videa umístěná na sociálních sítích nezůstala bez odezvy uživatelů, pozitivní i té negativní.

Jak pro on-line deník Aktuálně.cz upřesnil mluvčí Tomáš Kubík, Penny nešlo o klasickou kampaň nebo reklamu. Záměrem podle něj bylo tak trochu jinak a inovativním způsobem upozornit na aktuální produkty ve slevě. "V tomto případě jsme se rozhodli využít k prezentaci známé osobnosti a influencerky," uvedl s tím, že jinak v reklamách tohoto řetězce herci prakticky nevystupují. Díky Marešovi pak podle něj firma dokáže zacílit i na odlišnou skupinu konzumentů.

A co na sérií reklamních šotů, které Penny Market prezentuje jako "kroužkování hezky česky s Jiřinou Bohdalovou", říkají experti? Podle marketingového konzultanta Zdeňka Haška se dá prvotní úmysl potravinářského řetězce pochopit - využít populární tváře k propagaci zlevněného zboží, nalákat více zákazníků ke koupi a posílit svou pozici diskontního prodejce.

Například marketingový konzultant a tvůrce marketingového pořadu ZeptejSeFilipa Filip Novák pak oceňuje, že se mu tímto seriálem spotů Penny Market poprvé dokázal zapsat do povědomí, a to mimo jiné díky pravidelnosti (videa mají vycházet každou středu po obměně nabídky zlevněného zboží). Kampaň podle něj má hlavu a patu. To ale považuje za zřejmě to jediné, co se mu na celém konceptu líbí.

Nálepkování seniorů

Jako negativní vidí možné "nálepkování" toho, jací jsou senioři. "V momentě, kdy Penny Market začne nálepkovat stylem, že slevový leták je hlavně pro důchodce, a dá tam Jiřinu Bohdalovou, která logicky vzhledem ke svému věku na důchodce cílí, začnou všichni senioři padat do kategorie těch, kteří nemají peníze, jdou po slevách, nejsou schopni si zapamatovat, co v supermarketu koupit a tak dále," domnívá se Novák.

Stejně to vidí i marketingový expert Tomáš Jindříšek z agentury DarkSide, který hovoří o klišoidním přístupu k seniorům. Některé diváky to podle něj může odradit. Současně ale zdůraznil, že Bohdalová je zkrátka osobnost a reklamy s ní stejně tak mohou spoustu lidí naopak pozitivně zasáhnout.

Reklamy podle Jindříška také nepůsobí na první pohled úplně profesionálně. Herečka ve videích zkrátka pouze listuje letákem a kroužkuje položky, které doporučuje koupit.

Nad samotnou formou se pozastavuje i Novák. "Je to vlastně strašně lacině podané, protože se to orientuje jen na leták a slevy, není tam žádná kontextová záležitost," domnívá se expert. Zřejmě jedinou výjimkou je podle něj poslední zveřejněné video z 13. ledna, v němž herečka vybízí na základě potravin, které jsou v akci, diváky k pečení.

Marketingový expert a specialista na online marketing Vladan Košut doplnil, že z velké části je to na spotřebitelích, aby svými preferencemi dali najevo, co chtějí. "Pokud budeme mít nízké nároky a jediným kritériem je pro nás cena a sleva, pak se nemůžeme divit, že takto koncipované reklamy bez jakékoliv přidané hodnoty vznikají a vznikat budou," míní.

Originální a neotřelé

Podle Kubíka má řetězec na tuto internetovou tvorbu vesměs pozitivní ohlasy. Zákazníci podle něj ve většině případů vnímají tento způsob prezentace akční nabídky jako originální, neotřelý a vtipný. První video, v němž vystupuje i Mareš, podle něj viděly mezi svátky stovky tisíc uživatelů.

"Přestože je tradiční leták stále velmi silným marketingovým nástrojem, řetězec využívá i tímto způsobem moderní nástroje a násobíme jeho efekt," dodal.

Kubík taktéž uvedl, že kampaň, v níž je protagonistkou herečka v seniorním věku, pochopitelně cílí spíše na střední a starší generaci. "Je známo, že paní Bohdalová je šetrná a záleží jí na kvalitě, kterou za své peníze dostane, což je to, co našim zákazníkům nabízíme," sdělil také.

