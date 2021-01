Podvodných "reklam na zázraky" přibývá. Proč je pro weby skoro nemožné je blokovat

Lákají na celebrity a velké peníze. Tváří se přitom jako věrohodné investiční či zpravodajské servery a na nich se také často objevují. Jiné zase slibují třeba neuvěřitelně rychlé zhubnutí. Ve výsledku ale podvodné reklamy z uživatele vytáhnou osobní údaje či peníze. Nejde přitom o výjimku - od konce loňského roku jich naopak přibylo. Spolehlivá blokace je přitom podle IT expertů velmi obtížná.

"Nejnovější zpráva. Kellner odhaluje, jak může mít každý český občan dodatečný měsíční příjem." Podvodné reklamy a články, které lákají krkolomnou češtinou na slibný přivýdělek pod záštitou celebrit, nejsou žádnou novinkou. Ve velkém se šířily už před rokem, a to hlavně na Facebooku.

Během té doby si ovšem dokázaly najít další oběti a v současné nové vlně reklam nezůstává jen u sociálních sítí. Často se objevují také na zpravodajských webech včetně on-line deníku Aktuálně.cz. Spolehlivě jim zamezit ještě před jejich zobrazením na webu je přitom prakticky nemožné.

Vydavatelství Economia, pod které Aktuálně.cz patří, prodává značnou část svého reklamního prostoru přes systém, který tvoří takzvaný publisher, dodavatelé aukčních platforem a inzerenti. "Na rozdíl od přímého prodeje, kdy publisher prodává svůj reklamní prostor přímo inzerentovi a nasazuje jeho bannery přímo do svého ad serveru, který je pak následně vkládá do webové stránky, se jedná o aukční systém, kdy přes platformu dodavatele doputuje vítězný banner přímo do stránky," vysvětluje systém vydavatelství Economia manažer inzerce Karel Suk.

"Standardně dodavatel aukční platformy svými automatizovanými systémy prověřuje a blokuje inzerenty a jejich podvodné či jinak závadné bannery. Pokud se takový banner i přes tuto kontrolu dostane na naše weby, máme možnost tyto inzerenty blokovat ručně, avšak až poté, co se na našich webech zobrazí. V případě velmi sofistikovaných podvodů, kterým nyní s našimi dodavateli čelíme, se daří inzerentovi obcházet automatizované kontrolní mechanismy," upozorňuje dále Suk.

S podobnými útoky má zkušenost také společnost Seznam.cz, která provozuje největší český internetový vyhledávač a má vlastní inzertní systém. "Kolegové mi potvrdili, že s podobnými bannery se potýkáme i u nás a v minulosti jsme toto téma už několikrát řešili," potvrzuje manažerka komunikace Aneta Kapuciánová.

Co je scam? Jde o spam obsahující podvodné techniky. Cílem je obvykle skrze psychologickou manipulaci získat důvěru uživatele a donutit ho vykonat požadované úkony (například zaslání peněz, otevření aplikace, odevzdání osobních údajů). Slibovaná služba přitom není dodána.

Podvodná reklama se se podle ní do partnerské sítě Seznam.cz dostává z reklamního systému Googlu. "URL podvodných landing page banneru blokujeme, nicméně podvodníci URL velmi často mění. Dále tyto reklamy na zázraky, které se podaří zachytit, reportujeme přes AdChoices přímo Googlu. Do pár dní od nahlášení podvodné reklamy banner zmizí, bohužel se zpravidla po několika dnech znovu objeví, a to v mírně upravené podobě a s odkazem na jinou doménu," dodává Kapuciánová.

Společnost Google již dříve pro Aktuálně.cz potvrdila, že potlačení podvodných bannerů je obtížné také pro ni. "Je to stále ta stejná hra kočky s myší. Podvodníci neustále přicházejí s novými postupy, pomocí kterých se snaží překonat náš systém, a my tyto útoky odrážíme. Tisíce lidí dnes pracují na zdokonalování technologie vymáhání našich zásad a na vývoji postupů pro řešení nových hrozeb," vysvětlila ředitelka komunikace české pobočky Googlu Alžběta Houzarová.

Jen v roce 2019 Google odstranil reklamy z více než 21 milionů webových stránek, mimo jiné kvůli zkreslování skutečností, šokujícímu obsahu a dalším taktikám, které porušují zásady společnosti.

"Blokování podvodných reklam je boj s větrnými mlýny, nedají se v podstatě legitimně blokovat," potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz Petr Kocmich ze společnosti Anect. Jednoduché řešení přitom podle něj není.

"Radou budiž například neklikat na všechno, 'co se mi na internetu ukáže', a zároveň zpozornět v případě, že mi někdo nabízí něco 'zdarma' nebo cokoliv na bázi 'rychlého zbohatnutí', varuje Kocmich.

Marketingový konzultant Zdeněk Hašek zdůrazňuje, že podvodné reklamy, které primárně cílí na starší a méně zkušené uživatele, mají velký dosah. I podle něj je dobré se zamyslet, než uživatel na odkaz klikne. "Když něco vypadá příliš jednoduše a bezpracně, tak to bude nesmysl. Už na první pohled by mělo uživatele trknout, že Petr Kellner opravdu nemá zapotřebí někomu radit, jak snadno zbohatnout, navíc v oblasti, ve které sám, předpokládám, nepodniká," dodává Hašek.