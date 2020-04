Konec děsivých pokut. Odejít od operátora jde od dubna rychleji a bez "výkupného"

Změna operátora se od středy výrazně zrychluje. Snižují se navíc smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou. Při změně mobilního operátora už zákazník nemusí obcházet obě společnosti - proces vyřídí nově přejímající operátor. Vylepšení v oblasti telekomunikací se vztahuje na všechny smlouvy, tedy i ty dříve uzavřené.

"Od 1. dubna 2020 vstupuje v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která výrazně posiluje práva spotřebitelů při změně operátora. Doufáme, že možnost rychlé změny bez vysokých sankcí i u smluv na dobu určitou přinese nové prvky konkurence do nabídek poskytovatelů služeb elektronických komunikací," říká šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Proces přechodu je nově na bedrech operátora, ke kterému se zákazník rozhodl se svým telefonním číslem přejít. "Novela přináší princip takzvaného one-stop-shopu. Budete přitom muset znát své telefonní číslo a ověřovací kód účastníka, který sami získáte ve své aplikaci u stávajícího operátora nebo který vám stávající operátor sdělí," vysvětluje dTest.

S těmito údaji a průkazem k ověření totožnosti žádá zákazník o přenesení čísla u nového operátora. Pod ním by měl telefon "jet" do dvou až tří pracovních dnů od podání žádosti. "Stávajícího operátora může navíc spotřebitel do 30 dnů od ukončení smlouvy požádat o vrácení zbylého předplaceného kreditu," doplňuje organizace.

Podstatnou změnou oproti současnému stavu je, že stávajícímu operátorovi nemusí zákazník zaplatit nic, i když ho opustí ještě před uplynutím sjednané doby určité. "To platí pro odchod od operátora, u kterého jste strávili aspoň tři měsíce. Odejdete-li před uplynutím této doby, zaplatíte mu pouze pět procent ze zbývajícího závazku do konce trvání smlouvy," připomíná Hekšová. Dříve šlo o 20 procent.

Platební povinností zůstává jen uhrazení nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek - jde například o mobilní telefon či modem.

Výhodnější režim od dubna platí pro všechny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací - tedy i pro smlouvy uzavřené před tímto datem a pro smlouvy na další typy služeb jako například na smlouvy o internetovém připojení, kabelových nebo satelitních televizních službách.

Nové výhody při ukončení smlouvy s poskytovatelem služeb elektronických komunikací může využít jak spotřebitel, tak i podnikající fyzická osoba.

Český telekomunikační úřad je připravený dodržování zákonných povinností kontrolovat. Za přestupky operátorům hrozí pokuta až 15 milionů korun, nebo do výše pěti procent čistého obratu.