On-line výuce se enormně daří. Propadu tržeb ale neunikne, služby jsou často zdarma

Výukové portály v Česku zažívají od 11. března, kdy vláda kvůli koronavirové krizi zavřela školy, dobré časy. O jejich materiály je velký zájem ze strany učitelů, rodičů i samotných žáků. Většina firem ale vzhledem ke komplikované situaci nabídla své služby raději zdarma, a tak jim teď místo tržeb dělá radost spíš dobrý pocit z toho, že pomáhají.

"Z pohledu obratu společnosti pociťujeme výrazné ztráty již nyní, nicméně doufáme, že se nám část vrátí v příštím školním roce," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz Adam Jelínek, ředitel nakladatelství Fraus, které od 11. března do odvolání poskytuje všem žákům, učitelům i školám veškeré elektronické učebnice pro základní a střední školy zdarma.

Jelínek doufá, že se firma se současnými ztrátami popere. "Mnoho nových škol se přihlásilo do našich digitálních platforem a pevně věříme, že setrvají i v zpoplatněném režimu," doplnil Jelínek.

Nakladatelství kromě elektronických výukových materiálů provozuje také vzdělávací portály Fred a Škola s nadhledem, na kterém si jen v březnu procvičovalo své znalosti přes 300 tisíc žáků.

Enormní zájem uživatelů, avšak současně stagnaci tržeb registruje i nakladatelství Nová škola. "V tuto chvíli to není o tom, že by nám rostly tržby vzhledem k tomu, že školy jsou zavřené, čili odbyt nemáme," sdělil vedoucí distribuce Jakub Fančovič.

I toto nakladatelství nabídlo ve svízelné situaci pomoc učitelům, rodičům a školákům. Zdarma nabídlo své interaktivní učebnice a mimo to se děti mohou učit u výukových videí, které byly volně ke zhlédnutí už před nouzovým stavem.

"Třetí věcí, kterou provozujeme, je on-line vysílání výuky, která se týká pouze prvního ročníku. Nejhojněji se nicméně využívají interaktivní učebnice, kde se od začátku nouzového stavu zvedl počet uživatelů až stonásobně," sdělil Fančovič s tím, že bylo třeba i navýšit kapacitu serveru, aby stránky vůbec nápor lidí unesly.

Kromě nulových poptávek ze škol teď ale nemá nakladatelství žádné příjmy ani z těchto on-line materiálů. "Neplatí se ani za registraci, ani za využívání učebnic. Jsme ale samozřejmě rádi, že interaktivní učebnice, za kterými je spoustu let práce, co se týče vývoje a dalších věcí, se teprve teď využívají v takové míře, jak bychom si představovali," doplnil.

Dodal, že ani v minulých letech bez ohledu na současnou krizi nebyl odbyt v tomto období nejvyšší. "Distribuční sezóna začíná až někdy počátkem května, vrcholí zhruba v červnu a druhá vlna přichází v druhé polovině srpna těsně před začátkem školního roku, kdy se školy musí vybavit," řekl Fančovič.

Záleží, kdy otevřou školy

I on doufá, že se tržby zase zvednou, všechno se ale podle něj bude odvíjet od toho, kdy budou moct vzdělávací instituce otevřít a zda pedagogové a zástupci škol budou mít prostor na objednávání materiálů na školní rok 2020/2021.

Nakladatelství nechá elektronické učebnice bezplatně k dispozici až do 31. srpna. Původně počítalo s obdobím do konce školního roku, ale vzhledem k tomu, že stále není zcela zřejmé, kdy se provoz škol vrátí do normálu, prodloužilo bezplatné poskytnutí služeb i po celou dobu letních prázdnin.

Vláda navrhuje, aby od 25. května začaly fungovat školní skupiny pro děti na prvním stupni základních škol, ve kterých by bylo nanejvýš 15 žáků. Pro děti, které nebudou ve skupině, a pro žáky druhého stupně, by nadále měla být základní výuka na dálku.

Také společnost Scio zdarma zpřístupnila rodičům i školám procvičovací testy z českého jazyka a matematiky. Podle Elišky Hloupé Sovové ze Scia tohle firmě finančně neublíží, problém představují spíš zavřené školy.

"Za běžného stavu nám v tomto období vrcholí Národní testování, do kterého se zapojuje zhruba 600 škol. Projekt ověřuje znalosti žáků ve 3., 5. a 7. třídách a nabízí srovnání s ostatními zapojenými školami. Většina z nich je zvyklá realizovat naše testování na počítači ve škole. Nicméně se situace postupně zlepšuje s tím, jak si školy i rodiče na novou situaci zvykají a do Národního testování se postupně zapojují," uvedla Eliška Hloupá Sovová.

V reakci na uzavření škol nabídlo své výukové kurzy Red Monster zdarma do konce června i nakladatelství Unicorn Publishing, vydavatelství učebnic Taktik zase mimořádně zpřístupnilo balíček 56 on-line učebnic zdarma.

Zájem o matematiku i cizí jazyky

Uživatelský nápor pozoruje například i původem americká aplikace Duolingo, která se zaměřuje na výuku cizích jazyků a funguje i v české mutaci. Nárůst zaznamenala celosvětově, v Česku pak během března o 89 procent, a to zejména v druhé polovině měsíce po zavření škol.

Má-li někdo zájem využívat aplikaci i v off-line režimu a zbavit se reklam, je potřeba ji "upgradovat" na Duolingo plus, jejíž měsíční verze vyjde v přepočtu na asi 250 korun.

Skokový nárůst hlásí i server Matika.in, za kterým stojí stejnojmenné neziskové sdružení a které jej s ohledem na situaci provozuje bezplatně. Na vzdělávacím portálu si žáci prvních až devátých tříd mohou procvičit rozličné matematické úlohy.

"Od uzavření škol evidujeme vysoký nárůst uživatelů nejen z Česka a ze Slovenska, ale zejména z Itálie a později i Maďarska. Za běžného provozu před aktuální situací jsme měli denní návštěvnost v průměru mezi 4 až 5 tisíci uživatelů denně. Po uzavření škol v Itálii návštěvnost rapidně stoupla o desítky tisíc uživatelů nakonec až na 72 až 89 tisíc návštěv denně," uvedla za portál Markéta Dvořáková.

Teď se podle ní počet návštěv pohybuje v průměru na 30 tisíc denně. Webové stránky fungují kromě češtiny i v sedmi dalších jazycích včetně právě italštiny a maďarštiny.