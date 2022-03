Tři problémy, které teď musí řešit každý Rus. Úder sankcí a omezení SWIFT funguje

Spojené státy, evropská sedmadvacítka a další země zakázaly velkým ruským bankám přístup do mezinárodního platebního systému SWIFT. Řada lidí si láme hlavu s otázkou, proč zatím jen částečně. "Těžký kalibr" mezi sankcemi však dokázal velmi rychle zkomplikovat běžný život Rusům už teď. Západ si navíc stále drží strategickou iniciativu. Všichni Rusové jsou tak nyní nuceni řešit tři zásadní problémy.

Vyškrtnutí největších ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT je pro Rusko bezesporu velký problém. Sankcionované banky pokrývají v zemi zhruba 70 procent bankovního trhu. Už nyní dochází ke zpomalení mezinárodního obchodu, které bude mít celkový dopad hlavně na ruskou ekonomiku a postupně i na běžný život lidí.

Problém číslo jedna: Jak se dostat k hotovosti

Rusové tak nyní řeší v první řadě aktuální problém: jak se dostat ke svým penězům. Řadě z nich nefungují platební karty a také digitální systémy Apple Pay a Google Pay. Americká platební společnost Mastercard uvedla, že vyřadila ze svého platebního systému několik ruských finančních institucí.

"Toto je z pohledu občana Ruské federace asi největší komplikace. Společnosti jako Apple a Google odpojily některé ruské banky, jako jsou VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank a Otkritie FC Bank, ze svých platebních systému Apple Pay a Google Pay," říká Jan Sušánka z poradenské společnosti Sušánka & partneři.

Jeho slova potvrzovala v reportáži BBC i ruská dívka. "Vždycky platím jízdenku na hromadnou dopravu telefonem, ale prostě to nefungovalo. Stejný problém mělo i několik dalších lidí. Ukázalo se, že turnikety provozuje banka VTB, na kterou se vztahují sankce a nemůže přijímat Google Pay a Apple Pay. Musela jsem si místo toho koupit kartu do metra," uvedla dívka, která ze stejného důvodu nemohla zaplatit ani v obchodě.

Podle ekonoma České spořitelny Davida Navrátila vypnutí karet Visa a Mastercard podpoří fronty na výběr hotovosti na pobočkách. "Rusko má i vlastní kartový systém MIR, jehož podíl je zhruba čtvrtinový na všech transakcích. Tento systém nadále funguje. Rusové tak mají možnost vedle vyzvednutí peněz na pobočce platit přímo z účtu na účet přes internetové bankovnictví, případně si nechat vystavit novou kartu ze systému MIR," uvedl Navrátil.

Dodal, že obrovská míra nejistoty zvyšuje pravděpodobnost runu (hromadné vybírání bankovních úspor, které může vést k vážným problémům bankovního sektoru a stanovení limitů pro výběry) na některé banky.

Podle zpravodajů světových médií stojí Rusové od neděle v dlouhých frontách před bankomaty právě v obavách, že sankce povedou k nedostatku hotovosti.

Mnoho Rusů má ještě v paměti měnovou krizi z roku 1998. Jak připomněly Hospodářské noviny, došlo tehdy k prudkému oslabení rublu a lidé ve strachu o své peníze začali rychle vybírat vklady u bank, což následně spustilo kolaps celého ruského finančního systému. Značnou část úspor následně lidem sebrala inflace.

"Ruští občané nyní přejdou opět na hotovostní ekonomiku. Vzhledem k tomu, že tisk bankovek nějakou dobu trvá, bude peněz málo a inflace rychle poroste. Samozřejmě to nejvíce zasáhne ty nejchudší," varuje Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady.

Problém číslo dva: Inflace a znehodnocení úspor

Inflace dosáhla v Rusku na konci roku 2021 8,4 procenta. Nyní možná poroste i k dvouciferným číslům. "Rusům nyní hrozí vysoký růst inflace, který může znemožnit chudší části společnosti, aby si pořídila základní životní potřeby. Lze očekávat, že v Rusku vzroste nezaměstnanost a tamní obyvatelstvo začne strádat. To může vytvořit silný tlak na ukončení války na Ukrajině," míní ekonom Štěpán Křeček.

Dodává, že ruské obyvatelstvo během pár dnů přišlo o desítky procent svých úspor i ve vztahu k cizím měnám. Rubl podle agentury Reuters oslabil v pondělí až o 30 procent na 120 rublů za dolar, ačkoliv ještě v neděli se dal dolar pořídit za 83 rublů. Očekává se další pád ruský měny.

"V současné době je určitě vhodné část peněz vybrat, otevřít si účet v mezinárodní bance, které mají v Rusku pobočku a zatím se na ně sankce nevztahují, a konvertovat rubl na zahraniční měnu, nejlépe na dolar, pokud to banka umožní. Určitě není dobré nechávat peníze v rublu," radí investiční stratég Sušanka, který ale zároveň připomíná, že v mnoha ruských bankách už zahraniční měna došla.

"Sankce spojenců jsou tvrdé a jsou dokonale učebnicové a nakonec i relativně rychlé. Západ v čele se Spojenými státy se rozhodl, že nemá smysl čekat dalších osm let, než se konflikt vyřeší. K jednacímu stolu se musí zasednout hned. A podle toho sankce vypadají. Je to navíc obrovský inflační tlak, protože lidé budou mít tendenci peníze co nejrychleji utrácet. S tím ruská vláda a centrální banka budou muset okamžitě něco dělat a příliš jiných kroků než vyjednávat Kremlu nezbývá," míní ekonom Dominik Stroukal.

Problém číslo tři: SWIFT a (zatím částečné) odstřižení od světa

Někteří odborníci kritizují fakt, že ze strany Západu zatím nedošlo k odstřižení všech ruských bank ze SWIFTu. "Ono to může vypadat, že je to málo bank, ale je to brutální i tak. Jinými slovy cílí na ty největší a na ty, které se nejvíce účastní mezinárodního obchodu. Cílem je, aby to bolelo nejvíc prominenty ruského režimu, což se stane," tvrdí ekonom Dominik Stroukal.

Podle něj navíc lidé začnou opouštět tyto "potrestané" banky a zakládat si účty v menších bankách a u mezinárodních bank, které ve SWIFTu stále jsou. "Říká se tomu nesting, tedy hnízdění. Lidé zahnízdí u konkurence a oslabí role ruských bank dlouhodobě i po ukončení konfliktu, navíc se přeskupí síly od těch největších k menším, které nemají tak blízké vazby na Kreml. Kdyby se pozavíraly všechny, tak k nestingu nedojde," dodává ekonom Stroukal.

David Navrátil z České spořitelny upozorňuje na další důvod částečné sankce. "Od SWIFTu nebyly odstřiženy všechny ruské banky především proto, aby země EU mohly nadále platit za dodávky surovin z Ruska. Bez tohoto 'zmírnění' by nemohly být prováděny platby za dodávky komodit z Ruska a velmi pravděpodobně by byly ukončeny jejich dodávky," vysvětluje ekonom.

Navrátil připomíná, že důležitým doplněním je odstřižení centrální banky od dolarových a eurových rezerv, což výrazně omezí možnosti centrální banky bojovat se slábnoucím rublem.

"Kdyby navržené sankce již nešlo dále zpřísňovat, uzavřel by se tím prostor pro další jednání," říká ekonom Štěpán Křeček. Navíc je nyní podle něj potřeba vysvětlit obyvatelům Evropské unie, jaký vliv budou mít sankce přímo na ně.

"V případě znemožnění obchodu s ruskými komoditami by současná jednota Západu mohla utrpět trhliny. Jestliže však lidé budou ochotni obětovat část své životní úrovně, určitě by sankce na Rusko měly být dále zpřísňovány. Lze uvažovat o kompletním odříznutí Ruska od SWIFTu či zabavování majetku ruským občanům, kteří se prokazatelně hlásí k současnému kremelskému režimu," uzavírá Štěpán Křeček.