Odpočívadla v Česku čeká velká proměna. Podívejte se, kde budou a co na nich najdete

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes u Siřejovic na Litoměřicku na dálnici D8 program rozšiřování počtu odpočívadel. V celé České republice podle ŘSD chybí 1500 parkovacích míst pro nákladní automobily. U Siřejovic jich je zhruba 40, počet vzroste o 37 míst. Novinářům to dnes řekl ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Kvůli nedostatku míst parkují kamiony na různých místech, na D8 je to třeba v průmyslové zóně Předlice, kde si firmy stěžují na nepořádek v okolí stojících nákladních aut. "Věříme, že se uleví obcím i řidičům kamionů," uvedl Kroupa. "Toto je nasčítání nějakého historického dluhu, který je třeba odstranit," řekl.

Letos vznikne 160 parkovacích míst, v příštím roce téměř 170 míst a v následujícím roce by ŘSD chtělo rozestavět na 800 parkovacích míst. "Bavíme se o rozšíření stávajících ploch a budování nových," uvedl Kroupa.

Při plánovaní odpočívek se ŘSD podle Kroupy inspirovalo v Rakousku. Jsou rozděleny na malé, střední a velké. "Stává se to, na co jsme dlouho čekali. Pokud budou mít kamiony taková kvalitní parkoviště jako v zahraničí a dále dojde k nějakému omezení nákladní dopravy, tak i lidi budou méně nadávat na to, že je kamionů moc," uvedl ředitel Svazu dopravy ČR Petr Kašík.

U Siřejovic bude 37 nových míst stát 37 milionů korun bez DPH. "Nelze se na to dívat optikou milion za místo, ta místa jsou potřeba," řekl ředitel pražského závodu ŘSD Tomáš Gross. Odpočívadlo Siřejovice u Lovosic je nyní uzavřeno. "Bude i nadále, ale pouze po nejnutnější dobu, poté se řidičům znovu otevře," uvedl Gross.

Dálnice D8 od Lovosic pokračuje přes České středohoří. Získat stavební povolení pro parkoviště nebylo podle Kroupy jednoduché. "Musíme projít všemi stavebními procesy a přiznejme si, obce mají občas strach z odpočívek kvůli obavě ze zvýšení kriminality, znečištění okolí," uvedl Kroupa. Na D8 počítá ŘSD ještě se stavbou středně velkého odpočívadla blíž u Prahy.

Dálniční těleso u Prackovic leží na nestabilním podloží, nic takového podle Grosse u Siřejovic nehrozí. "Je to stavba jiného charakteru," řekl.

ŘSD má na odpočívadla připravenou zhruba miliardu korun do roku 2025. Na celý projekt rozšíření parkovacích míst má jít podle Kroupy přes osm miliard korun.

Do roku 2025 má vzniknout 1500 parkovacích stání a do roku 2040 dalších 5000 míst. "Další truck centra mohou budovat soukromí investoři," podotkl Kroupa. Letos se bude rozšiřovat ještě parkovací stání u Humpolce a na D55 na odpočívadle Kurovice a 80 jich vznikne na D1 u Přerova, která se má otvírat v prosinci.