Stát chce rozšířit zákaz kamionů na celou neděli. Slibuje si uvolnění odstavných míst

Zákaz jízdy kamionů po Česku by se mohl rozšířit z devíti hodin týdně na celý poslední den v týdnu - tedy již od sobotní půlnoci. Požaduje to ministerstvo vnitra. Kromě sjednocení legislativy se sousedními zeměmi – Slovenskem, Rakouskem a Německem – si od toho slibuje uvolnění odstavných míst pro nákladní vozidla.

O novém plánu státu informovaly Lidové noviny. "Současná úprava motivuje především zahraniční dopravce k odstavování vozidel na území České republiky do doby, než jim právní úprava sousedních států umožní pokračovat v jízdě na jejich území," odůvodňuje ministerstvo návrh, který vzneslo k novele silničního zákona v meziresortním připomínkovém řízení.

V Česku chybí kolem 1500 parkovacích míst pro nákladní vozy. Ty často stojí i na nevhodných místech, jako jsou sjezdy z dálnice nebo připojovací pruhy.

Kritiku předloha vyvolala mezi dopravci, podle kterých se obsazenost odpočívek nezlepší, ale naopak utrpí sociální podmínky tuzemských řidičů. "Pokud dopravce potřebuje být u zákazníka v Německu v pondělí ráno, musel by auto vyslat už v sobotu odpoledne, když ne v neděli dopoledne. Hlavně moravští řidiči, kteří to mají na hranici s Německem stovky kilometrů, by tak byli na odpočívkách nejen přes současný zákaz, ale už od půlnoci," domnívá se Martin Felix ze sdružení autodopravců Česmad Bohemia.

Situaci by podle asociace dopravců mohlo částečně změnit například kontrolování zákazu čerpání běžného týdenního odpočinku řidičů na příhraničních odstavných místech.

Zákaz jízdy kamionů v Česku a sousedních státech

Stát Den Zákaz od - do Období mimo prázdniny Období prázdnin Česko pátek - 17 - 21 sobota - 7 - 13 neděle, státní svátky 13 - 22 Německo sobota - 7 - 20 neděle, státní svátky 0 - 22 0 - 22 Rakousko sobota 15 - 24 15 - 24 neděle, státní svátky 0 - 22 0 - 22 Slovensko sobota - 7 -20 neděle, státní svátky 0 - 22 0 -22 Polsko pátek - 18 - 22 sobota - 8 - 14 neděle - 8 - 22 státní svátky 8 - 22 8 - 22

Zdroj: Policie ČR

Ministerstvo vnitra zároveň přišlo ještě s návrhem, že by řidičům kamionů umožnilo dojet do místa vykládky, pakliže se nachází v Česku, i v době zákazu. Podobnou možnost poskytuje například Polsko, Maďarsko či Itálie, které dokonce umožňují dojezd i na obvyklé místo k odstavení vozidla. Dopravci tento návrh schvalují.

Zároveň ve své připomínce navrhlo, aby za porušení předpisu o omezení jízdy byli odpovědní rovněž dopravci. V současnosti totiž mohou být potrestáni pouze motoristé, a to sankcí do pěti tisíc korun. Do takového jednání je přitom často nutí jejich zaměstnavatelé.