Odhalené podvody přesáhly miliardu korun, hlásí pojišťovny. Pachatelům hrozí až deset let vězení

Šlo o případy, které se buď staly jinak, než uváděli klienti, nebo se dokonce nestaly vůbec. Výše trestu se odvíjí od výše škody, maximální je desetiletý trest odnětí svobody.

Praha - Objem odhalených pojistných podvodů v roce 2017 přesáhl miliardu korun a byl zhruba na stejné úrovni jako v předloňském rekordním roce. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými pojišťovnami.

Podvádí se stále nejvíce v pojištění vozidel, nejrychlejší růst je ale v životním a úrazovém pojištění. Nejvíce případů bylo opět v Praze.

V loňském roce odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 397 milionů korun. "V meziročním srovnání je to sice o 68 milionů korun méně, ale z dlouhodobého hlediska objem odhalených pojistných podvodů roste. Od roku 2010 objem odhalených pojistných podvodů vzrostl o bezmála 120 milionů korun," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

V roce 2017 prověřovali vyšetřovatelé v Kooperativě 1620 podezřelých pojistných událostí, což je obdobně jako předloni. Obdobně je to i u prokázaných podvodů. "Pojistný podvod se nám podařilo prokázat v 1037 případech. Uchráněná hodnota dosáhla 193 milionů Kč," uvedl vedoucí bezpečnostního odboru Vojtěch Stavný.

V roce 2016 se jí podařilo prokázat 1015 podvodů za 183 milionů korun. Podáním trestního oznámení končí 40 procent podvodů, u zbytku se nevyplácí plnění, dodal.

Allianz loni prověřovala 1936 podezřelých případů a odhalila pojistné podvody za 311 milionu korun, což je o 16 milionů více než předloni. Specialisté pojišťovny sice měli pod drobnohledem méně událostí, ale v celkovém objemu s vyšší hodnotou. Už tradičně šlo o případy, které se buď staly jinak, než uváděli klienti, nebo se dokonce nestaly vůbec.

Specialisté České podnikatelské pojišťovny loni prověřovali 750 pojistných podvodů a uchráněná hodnota dosáhla 27 milionů korun. V roce 2016 to byla téměř tisícovka případů, kdy pojišťovna uchránila na nevyplaceném plnění 31 milionů korun.

"Statisticky nejčastější pokusy o pojistný podvod evidujeme v pojištění vozidel, které představují polovinu všech šetřených případů za loňský rok," upozornil vedoucí oddělení vyšetřování bezpečnostního odboru ČPP Aleš Haisl. Z dlouhodobého hlediska podle něj přibývá případů hlášených z životního a úrazového pojištění.

Generali loni řešila 79 odhalených pojistných podvodů, kde uchráněná hodnota činila 88 milionů korun. Nejvíce se její detektivové setkávali s podvodným jednáním v Praze, v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Meziročně se tak daří zvyšovat tempo odhalování pojistných podvodů o čtvrtinu.O rok dříve odhalili 59 pojistných podvodů za 49 milionů korun.

Pojišťovně UNIQA se podařilo uchránit 30 milionů korun, o 48 procent více než předloni. Řešila 1400 případů s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod. Byl to druhý nejvyšší počet kauz za posledních šest let.

Organizované skupiny páchají co do počtu podvodů méně, mají však podle Buriánkové velký finanční dopad. Drtivou většinu podvodů ale páchají jednotlivci. Jde o tzv. oportunistickou kriminalitu, kdy jinak bezúhonní lidé páchají trestnou činnost. Jsou to lidi z nejrůznějších vrstev. "Samozřejmě 'náchylnější' jsou k pokusům o pojistný podvod lidé s finančními problémy, ať již jde o nepříliš úspěšné podnikatele, hazardní hráče či o osoby závislé na návykových látkách," dodala.

Vztah veřejnosti se v názorech na pojistné podvody podle šéfa detektivů Allianz Michala Vlka nemění. Podvádění je vrozené čtvrtině procentům populace, polovina podvádět dokáže, když má příležitost a jen zbylých 25 procent je principiálně čestných, podotkl.

Dlouhodobě nejpravděpodobnější pachatel pojistného podvodu mladý muž z Prahy nebo středních Čech s nižším stupněm vzdělání a páchá jej v pojištění motorového vozidla.

Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše škody, maximální je desetiletý trest odnětí svobody.