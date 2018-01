Finanční skupina Partners chystá vlastní životní pojišťovnu

před 3 hodinami

Praha - Česká finanční skupina Partners chce v roce 2019 otevřít vlastní životní pojišťovnu. Podala proto již žádost o udělení licence u České národní banky. Partners to dnes oznámila novinářům.

"Naší dlouhodobou vizí je být nejen distributory, ale také tvůrci produktu. Prvním krokem byla vlastní investiční společnost, pojišťovna je logicky další na řadě. Máme přes půl milionu klientů, jejichž potřeby i možnosti známe," uvedl generální ředitel Partners Petr Borkovec.

Nabídka bude podle něj stát na pojištění invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo smrti, a to i pro klienty, o které jiné pojišťovny nemají zájem. Dlouhodobě se chce nová pojišťovna vedle distribuce zaměřit i na on-line prostředí, kde je zatím životní pojištění v začátcích.

"Vždy se může objevit nový hráč na trhu a získat nějaký tržní podíl, zejména pokud je majetkově propojen s distribuční sítí. A Partners mají velmi silnou a disciplinovanou síť. Otázkou vždy je to, do jaké míry je pak distributor jako samostatná firma transparentní, protože je logicky v konfliktu zájmů. Nový zákon o distribuci pojištění by to sice měl ošetřit, nicméně řada klientů ty spousty dokumentů stejně číst nebude," řekl ředitel makléřské společnosti Insia Ivan Špirakus.

Úspěšnosti projektu bude podle něj hlavně záležet na tom, zda se nové pojišťovně podaří získat důvěru klientů v její stabilitu. To je v životní pojištění podstatně těžší než u neživotního, protože jde o produkt dlouhodobý, často na desítky let.

Na druhou stranu má nová pojišťovna vždy výhodu v tom, že může využít nejnovější technologie, protože není zatížena starými systémy a správou historických smluv. Rozhodně také nebude jednoduché získat licenci od ČNB, podotkl Špirakus.

Počáteční investice do nové pojišťovny činí 350 milionů korun a skupina počítá s její osmi až desetiletou návratností. Do té doby by chtěla pojišťovna dosáhnout dvouprocentního podílu na trhu životního pojištění. Loni pojišťovny vybraly v životním pojištění téměř 44 miliard korun, dvě procenta tak činily necelou miliardu korun.

Nová pojišťovna vzniká pod vedením Martina Švece, který má zkušenosti z pojišťoven, jako jsou VIG, Aviva nebo MetLife. "Na začátek plánujeme nabízet jeden produkt, který se bude lišit proti stávajícím produktům v detailech, ale zásadních. Zaměříme se na využití nejmodernějších technologií," upozornil Švec.

Partners se v roce 2009 stala největší finančně-poradenskou firmou v České republice. Do skupiny Partners patří i další projekty, Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners Média a Partners investiční společnost, založená koncem roku 2010. Mezi hlavní konkurenty skupiny patří například firmy Broker Consulting, Fincentrum či Chytrý Honza.