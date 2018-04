Odboráři volí nového šéfa. Chtějí zvýšit minimální mzdu na 13 700 korun a zkrátit pracovní dobu

před 42 minutami

Jediným kandidátem na předsedu ČMKOS je Středula. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek.

Praha - V Praze začal dvoudenní sjezd největší odborové centrály v Česku. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která zastřešuje 29 svazů s asi 310 000 členů, si zvolí na další čtyři roky vedení a stanoví svou další strategii.

Odbory chtějí tlačit na zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně a na růst mezd. Požadovat budou zvýšení minimální mzdy z 12 200 na 13 700 korun od ledna. Při zahájení sjezdu to řekl předseda ČMKOS Josef Středula.

"ČR se nenachází tam, kde si nezaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši deset eur včetně odvodů v zemi, která má slušný výkon ekonomiky, není v pořádku. Čeští zaměstnanci mají rozhodně na víc," řekl Středula.

Středula dodal, že odboráři budou "nekompromisně vyjednávat" o dalším navýšení mezd. U minimální mzdy budou požadovat růst o 1500 korun od ledna.

Odbory podle Středuly podporují vstup ČR do eurozóny. Česko by však nemělo euro přijímat teď, ale až po posílení koruny za lepšího kurzu, řekl Středula. Loni ve čtvrtém čtvrtletí dosahoval průměrný výdělek v Česku 31 646 korun.

Podle Středuly při kurzu 27 korun by průměrný zaměstnanec v ČR vydělal 1172 eur, při kurzu 24,30 Kč za euro by to bylo 1302 eur a při kurzu 21,60 pak 1465 eur. "Mít a nemít 300 eur je opravdu vysoká kupní síla," dodal Středula.

Odboráři odpoledne budou volit vedení centrály na příští čtyři roky. Jediným kandidátem na předsedu je Středula. Protikandidáty nemají ani místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek. Podle mluvčí ČMKOS Jany Kašparové je navrhly do funkce znovu odborové svazy a dá se předpokládat, že se nynějšímu vedení nikdo další nepostaví a sjezd ho zvolí.

Na sjezd dorazili premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), šéf Senátu Milan Štěch či předseda Sněmovny Jan Hamáček (oba ČSSD). V sále seděli vedle sebe. "Sluší vám to spolu, pánové. Kdybyste potřebovali místo, poskytneme," řekl Středula v narážce na vyjednávání o nové vládě.

Sjezd v pražském hotelu Olšanka zahájilo promítání klipu s rychlými záběry z odborářských akcí a se střídajícími se tvářemi pracovníků. Doprovázelo ho bubnování. Bubenická skupina roztleskala odboráře v sále. Hned v úvodu přítomní minutou ticha uctili památku zaměstnanců, kteří zahynuli v práci.