Tesco prodává Máj. V ikonickém obchoďáku mu zbude jen supermarket, vnitřek se promění

před 1 hodinou

Novým majitelem pražského obchodního domu Máj, který je v posledních letech známý jako My, se stala developerská firma Amádeus Real. Firma to sdělila v tiskové zprávě. Za kolik obchodní dům koupila od dosavadního majitele, skupiny Tesco, ale neuvedla. Po převzetí budovy společnost počítá s rekonstrukcí, začít by měla v druhé polovině roku 2020 a skončit by měla o dva roky později.

"V souladu s dlouhodobou strategií společnosti ohledně dalšího využití a rozvoje obchodních domů, se Tesco rozhodlo prodat budovu svého obchodního domu v Praze. Od jeho výstavby uplynulo již více než 40 let a vyžadoval by další výrazné investice, aby byl v budoucnu schopný plnit potřeby zákazníků," potvrdil Aktuálně.cz tiskový mluvčí řetězce Václav Koukolíček. 17 fotografií Slavný obchodní dům Máj na Národní střídá majitele. Podívejte se, jak se proměňoval Podle znaleckého posudku společnosti NSG Morison, který řetězec Tesco před rokem zveřejnil v obchodním rejstříku, činí hodnota nemovitosti po odečtení všech závazků zhruba 171 milionů korun. Architekt Petr Klíma: Obchodní dům My už je 12 let kulturní památka. Nemá to žádný vliv na provoz: Architekt Petr Klíma: Obchodní dům My už je 12 let kulturní památka. Nemá to žádný vliv na provoz | Video: Jakub Plíhal | 02:39 Do 12. května bude obchodní dům podle Koukolíčka provozován ve stejné podobě jako doposud. Od 13. května pak bude společnost Tesco pokračovat s provozem potravinového obchodu v prvním patře v pronajatých prostorech. "V průběhu dvou měsíců by mělo za provozu dojít ke zvětšení prostor prodejny," dodal pro Aktuálně.cz mluvčí řetězce. Zbylé plochy chce nový majitel do zahájení rekonstrukce plánované v druhé polovině roku 2020 dočasně pronajmout jiným obchodníkům. "V současné době již jednáme s řadou z nich včetně obchodních řetězců. Pokud možno chceme co nejdříve zaplnit všechny Tescem uvolněné obchodní plochy. Podobný model nám funguje už téměř rok v Plzni, kde jsme již dříve koupili budovu někdejšího Prioru," uvedl manažer projektu Tomáš Jícha z Amádeus Real. Foto: Poslední Priory v Česku. Baťův obchodní dům ve Zlíně prošel radikální proměnou prohlédnout galerii I po dokončení modernizace má zůstat prioritní funkcí Máje provozování obchodů. Budova původního Máje je památkově chráněná, což bude nutné při modernizaci respektovat, dodala firma. Renovace by měla nového investora přijít prvotním odhadem řádově na stovky milionů korun. 9 fotografií V Česku se bude poprvé bourat novodobé obchodní centrum. Podívejte se, co ho nahradí